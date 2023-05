Az újvárosi diákok felvidéki énekeket énekeltek és verset szavaltak az átadás alkalmával, amelyen több városlakó is megjelent. Nyirati Klára polgármester köszöntötte a megjelenteket, és hangsúlyozta, hogy a lakat egy jelkép, ami jelzi, hogy a kapcsolat mások számára zárva van. Továbbá elmondta, hogy a bajaiak büszkék városukra, és most a település kincses doboza újabb értékkel gazdagodott. Szólt arról is, hogy reméli, hamarosan megtelik a lakatfa a szerelmes fiatalok lakatjaival, ami azt is jelzi, hogy többen maradnak a jövőben a városban.