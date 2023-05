Tegyünk a vágódeszkára egy érett, puha paradicsomot, majd próbáljunk egy vékony szeletet vágni belőle. Ha sikerül, elégedettek lehetünk a késünkkel, de ha nehezen tudjuk átvágni a paradicsom héját, érdemes beszereznünk egy új, minőségi konyhakést. A világ leghíresebb konyhafőnökei egyetértenek abban: a főzéshez a legfontosabb eszköz a szakács- vagy séfkés, amelyekkel a nagyobb húsokat és zöldségeket lehet darabolni, szeletelni, méghozzá gyorsan és biztonságosan, így a vacsora elkészítése is kevesebb időt vesz igénybe.

Ezekből a nagyobb méretű késekből számtalan változat létezik – van, aki a rozsdamentes acélból, más a szénacélból vagy éppen a kerámiából készült verzióra esküszik, de a nyugati és az ázsiai típusok között is van különbség. A szakácskések pengéje általában 15-25 centiméteres, így gyakorlatilag az összes étel elkészítéséhez lehet használni, és ha megfelelően tisztítják és tárolják, hosszú évekig nem kell újat vásárolni.

A grillezett ételek sokak kedvencei, ráadásul nem feltétlenül kell kivárni a jó időt ahhoz, hogy cukkinit, padlizsánt, kukoricát, csirkemellet, sertéstarját vagy éppen kolbászokat grillezzünk. Érdemes beszerezni egy grillserpenyőt vagy -lapot, amelyet a tűzhelyre rakva lehet felhevíteni, a bordázott, tapadásmentes felületen így gyorsan átsülnek a húsok és a zöldségek.

Bár a faszén jellegzetes illatát nem tudjuk reprodukálni, gyorsan és egyszerűen el lehet készíteni az ebédet vagy a vacsorát. Ha előző nap bepácoljuk a húst, csak annyi dolgunk van, hogy rátegyük a szeleteket a grillserpenyőre, néhány perc múlva pedig megfordítsuk. Egyedül arra kell figyelni, hogy lehetőleg fából készült csipeszt használjunk, így nem sértjük fel az edény felszínét.

Van néhány konyhai eszköz, amely gyorsabbá teheti az ebéd vagy vacsora elkészítését.

„Az öntöttvas lábasokról a legtöbb embernek még mindig a nagymama konyhája jut eszébe, pedig a profi és az amatőr szakácsok is kezdik újra felfedezni ezeket a vastag falú és aljú, nagyon jó hőtartó képességű edényeket, amelyekkel számos konyhai folyamatot leegyszerűsíthetünk” – mondja Gündisch Ágnes, a NobilaCasa lakberendezési üzletlánc ügyvezető igazgatója.

Egy jó minőségű öntöttvas lábas vagy fazék valóban jolly joker lehet a konyhában, a raguktól kezdve egészen az omlós húsételek elkészítéséig bármire lehet használni – sőt a gasztrooldalakon egymást érik azok a kenyérreceptek is, amelyeket kifejezetten öntöttvas edényekhez ajánlanak. Bármilyen tűzhelyen lehet használni az öntöttvas lábasokat, az időhiánnyal küzdők pedig leginkább azért szeretik, mert miután lepirították a húst a tűzhelyen, ugyanabban az edényben mehet is be a sütőbe, ahonnan már csak a kész, szaftos és tényleg ízletes fogást kell kivenni.

Hétvégi ebédekhez az egyik legjobb konyhai eszköz, a rakott ételeket ugyanis szinte mindenki szereti. Egy kerámiából készített hőálló edényben a pásztorpitétől az erdélyi rakott káposztán át a franciák rakott krumplijáig, a tartiflette-ig bármi készülhet, akár tésztaételek, egyben sült húsok és sütemények is. Ha a kerámiatál szépen díszített, a fogás a sütőből egyenesen az asztalra kerülhet, és attól sem kell tartani, hogy közben kihűl az étel – a vastag kerámia ugyanis jól tartja a hőt.