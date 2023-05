Többen is jelezték, hogy a szúnyoghoz hasonló, agresszív élőlény csípése milyen kellemetlenséggel járt. Ábrahám Levente entomológushoz, rovartani szakemberhez (képünkön), a Rippl-Rónai Múzeum igazgatójához egy begyűjtött példányt is vittek azonosításra a Sonline szerkesztői. Mikroszkópos vizsgálattal megállapította, hogy az apró rovar a kolumbácsi légy.

– Nagyon kellemetlen a szúrása ennek a rovarnak – hangsúlyozta Ábrahám Levente. – Az a kisebb probléma, ha a kolumbácsi legyek megcsípnek valakit, a nagyobb, hogy a rovarok különféle betegségeket hordozhatnak. A vírusokat és a baktériumokat állatról emberre is át tudják vinni – mondta a szakember. Egyelőre ennyire súlyos problémát még nem okoztak a rovarok.

Az elmúlt hónapokban néhányan már felkeresték a rendelőket csípéses panaszok miatt. Általában kerti munka közben történtek az esetek. A betegek inkább harapásnak élik meg, mint csípésnek, ami fájdalommal jár és a bőr is begyullad utána. Ha csak viszket a csípés helye, akkor allergia-ellenes kenőccsel lehet gyógyítani. Azonban, ha felülfertőződés is van, akkor antibiotikumos kenőcsöt írnak fel az orvosok. A legtöbbször helyi kezeléssel orvosolható a kellemetlenség.

Hasonló tapasztalatról számolt be Dús István kiskorpádi háziorvos is. Elmondta, bőrviszketésnél a vény-nélküli készítmények is jók lehetnek, de ha gyulladt a bőr és fertőzött, akkor antibiotikumot is fel szokott írni a pácienseknek.