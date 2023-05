Danny Ocean nagy volt, de nem elég nagy. Háromszor is összegyűjtötte kora legmenőbb bűnözőit, és nagy zsákmánnyal távozott… de van, aki még nála is ravaszabb, bátrabb és vonzóbb: a húga, Debbie. Ő aztán (Sandra Bullock) tudja, mitől döglik a légy. Sosem fél, és sosem hagyja cserben a humora. Ráadásul ravaszabb bármelyik férfinál. Legújabb célpontja az évente megrendezésre kerülő, az ország összes milliomosa, sznobja és szélhámosa számára kihagyhatatlan nagy esemény, a New York-i Met Gala – amelyen történetesen egy hűtlen expasija (Richard Armitage) is részt vesz. De egy ilyen nagy buli végrehajtásához szüksége van a tökéletes csapatra, így aztán nekiáll, hogy összeszedje a legjobbakat. Jön a bűn legvonzóbb válogatottja: Lou, Rose, Daphne, Kluger, Nine Ball, Tammy, Amita és Constance. Vagyis Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson és Awkwafina.

Aki szereti azokat a történeteket, amelyekben gondosan megterveznek egy mások testi épségére nem veszélyes bűntényt, és azt a lehető legprecízebben igyekeznek végrehajtani, továbbá aki szereti a könnyed szórakozást, annak jó szívvel ajánljuk az Ocean’s 8 – Az évszázad átverése című filmet.

Ocean’s 8 – Az évszázad átverése, Film+, 18.45