Csák Attila így foglalta össze a történteket: A munkahelyemen, az irodám melletti erdősávban évek óta él egy őzike. Minden tavasszal 2-3 őzgidával szokta megörvendeztetni az itt dolgozókat. Munkába jövet-menet elhaladunk e kis erdős rész mellett és jó látni, ahogy a gidáival szökellenek a mezőn. Ebben az évben viszont, már hetek óta nem láttuk a kedvencünket.

Néhány napja mégis feltűnt miközben épp vonalban voltam. Az ablakon keresztül mutattam a kollégáimnak ahogyan lépeget előre, de természetellenesen lógott a bal első lába. Alig tudott menni szegénykém. A hasa viszont láthatóan gömbölyödött. Azonnal gondoltuk, hogy újra vemhes lehet és valami baleset érte. Mire kimentünk és megkerültük az irodaépületet az őzikénk eltűnt. Pedig látszott rajta, hogy nagyon fáradt. Kerestem a neten az állatvédőket és akiket elértem, azok nem tudtak segíteni.

Másnap az őzikénk újra feltűnt. Ezúttal is bejött a telephelyre, de már nem vált köddé mikor kimentem hozzá. Egy tuja tövében feküdt. Hatalmas szemeivel kérlelően nézett rám. Mikor közelebb mentem nem menekült el. Pedig, ha nem is könnyedén, de megtehette volna. Úgy éreztem szándékosan kereste az ember társaságát. Olyan volt, mintha felmérte volna, hogy törött lábbal, vemhesen az ember az egyetlen esélye, hogy életben maradjon. Az az ember, aki egyébként vadászik rá és megeszi.

Forrás: Csák Attila/Facebook

Azonnal visszamentem az irodába és kikerestem a térség állatorvosait a világhálón. Az első helyen rövid úton eltanácsoltak a vadászokhoz, de azt akkor már tudtam, hogy nekik a golyó lett volna a megoldás. Második próbálozásomra, egy másik rendelőben, egy asszisztens nő vette fel a telefont. Elmondtam neki is, hogy vagy tanácsot, de leginkább segítséget szeretnék kérni egy vemhes, töröttlábú őzikével kapcsolatosan. A hölgy elmondta, hogy az orvos nincs telefonközelben, mert épp nincs rendelési idő, de pár perc és visszahív. És tényleg visszahívott! Sőt! Azzal hívott vissza, hogy a doktor úr vállalja a műtétet és kért egy kis időt, hogy előkészüljenek.

Fogalmam sem volt ki ez az orvos, mert rövid ideje élek ezen a részén az országnak, de rendkívül boldog és hálás voltam neki. Nem számítottam erre a válaszra. Azt gondoltam, hogy nem találok olyan orvost, aki ezt bevállalja pusztán elhivatottságból, amiben kimondatlanul, de reménykedtem. Úgy indultam neki, ha máshogyan nem megy majd kifizetem az ellátást, de tudtam, hogy a kollégáim biztosan mellettem lesznek, ha így alakul és összedobjuk a pénzt közösen.

Forrás: Csák Attila/Facebook

Már első hívásomkor éreztem az asszisztens nő hangján, hogy nagyon szerethetik az állatokat és nem gépiesen gyógyíthatnak. Még telefonon keresztül is sugárzott róla, hogy átérzik ennek az állatnak a szorult helyzetét, kiszolgáltatottságát és reménytelenségét. Így utólag visszaidézve, azt is ki lehetett hallani a válaszaiból, hogy pontosan tudja, hogy az orvos kollégája részéről csak pozitív lehet a válasz.

Mindjárt ezután elújságoltam az örömhírt a kollégáimnak és kértem őket, hogy segítsenek az őzikét megfogni (ha esetleg menekülne) és berakni az autómba. Tudtuk, hogy vadállat létére veszélyes lehet számunkra, ha 4-5-en közelítünk felé, ezért óvatosak voltunk. Az őzike viszont, (akinek szándékosan nem adok nevet, mert néhány hét múlva vissza kell engednünk gyógyultan a természetes közegébe a gidáival együtt) mintegy utolsó fűszálba kapaszkodva, továbbra is türelmesen várt a segítségünkre.

Csak akkor adott hangot és kezdett kapálózni, amikor már nagyon fájhatott neki a sérült lába. Végül egyik kollégám Ernő, aki a legtökösebb volt a művelet során, kíméletesen betette az autóm hátuljába és amilyen óvatosan lehetett elindultam vele az állatorvoshoz, akik már telefonon hívtak, hogy ők bizony már készek a feladatra.

Mikor megérkeztem vele Dombóvárra a rendelőbe, az asszisztensek és a doktor úr maga is a segítségemre siettek és közös erővel a műtőasztalig cipeltük a szerencsétlen jószágot. A kis őzikét félelmében még a hasmenés is elérte és hát mindannyian kaptunk is belőle míg az asztalhoz nem értünk, de a stáb hamar túllendült ezen és azonnal megkezdődött a műtét.

Forrás: Csák Attila/Facebook

Biztos voltam benne, hogy a baleset az őzike lábába fog kerülni, de úgy fél óra múlva boldogan jött ki az egyik asszisztens, hogy úgy néz ki sikerül a doktor úrnak megmentenie. Ez is nagyon felemelő érzés volt, azt kell mondjam. Egy-másfél óra után a műtétnek vége lett. A doktor úr röntgennel még ellenőrizte a beavatkozást és visszakaptam az erdőszéli kis őzünket. Még a műtét vége előtt előkészítettem a kártyámat, hogy könnyen fizetni tudjak majd vele, de erre nem került sor. Nem fogadott el semmit tőlem Dr. Pelbát József doktor úr, akinek mikor írom ez történetet, már nem felejtem el a nevét többször.

Robogtam vissza a telephelyre és az ébredező kis betegem kezdte szétrúgni az autót. Telefonáltam is a páromnak, hogy intézkedjen, hogy mire megérkezem készen legyen a helye, ahol lábadozni tud majd, mert ha teljesen magához tér még nehezebb dolgunk lesz. Természetesen a rendelőben minden az etetéssel, itatással, gondozással kapcsolatos tudnivalót elmondtak nekem, amelynek a feltételei mind meg is voltak mire visszatértem. Az anyósom, aki egészségügyben dolgozik, még a speciális őzikéknek való tápot is beszerezte és minden készen várta a kis beteget.

Szerencsére Ernő kollégám épp még bent volt. Mivel megint csak ő volt a legbátrabb közöttünk, egy mozdulattal a friss szalmára emelte a kis állaltot, aki úgy tűrte mindezt, mintha tudná, hogy nálunk jó kezekben van.

Az őzike friss vizet, tápot, tiszta, védett helyet kapott. A továbbiakban pedig annyi figyelmet kap, amennyi szükséges, de nem többet, mint amennyi zavarná a felépülésben és az ellésben. Szóval állatsimogató nem lesz nálunk, mert az sokszor csak nekünk embereknek jó.

Forrás: Csák Attila/Facebook

Amint felépül és túl van az ellésen visszajuttatjuk a természetesen élőhelyére. Pont oda, ahol eddig is élt, mert szeretnénk továbbra is örömünket lelni benne és az utódaiban.

Nagyon nem szeretem a hosszasan terjengő köszönetnyilvánításokat, mert a szememben nagyon lejáratták az ilyen-olyan díjátadó eseményeken, de mégsem hagyhatom el, mert ezzel tartozom mindenkinek.

Szóval, nagyon köszönöm Dr. Pelbát József doktor úrnak, az asszisztenseinek, a kollégáimnak és a családomnak, hogy egy új lehetőséget kapott ez a jós(z)ág! – zárta bejegyzését Csák Attila.