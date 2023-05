A Botanikus Kert mindig fagyosszentek után szervezi meg a dísznövény-kiállítás és -vásárt, hiszen ekkor már a növények a szabadban is nagy biztonságban vannak. Dr. Wirth Tamás, a kert vezetője a BAMA.hu-nak elmondta, hogy a rendezvénynek több célja, apropója is van.

Az egyik, hogy szeretnének megjelenést biztosítani a környékbeli, az országos, a külföldi kiállítóknak, valamint a növényeladással, értékesítéssel foglalkozók számára is. A másik, hogy a kertben ilyenkor számos gyűjteményes részben most vannak teljes pompájukban a növények, ezért egyfajta bemutatása is történik a kert anyagának.

A rendezvény alaphangját a környezeti nevelés, illetve a természetvédelmi szempontok, a biodiverzitás is adja.

A témáról a BAMA.hu-n olvashat bővebben!