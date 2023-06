Elváltan nehezebb a nyarat menedzselni

Ha elváltak a szülők, figyelni kell arra, hogy a nyári szünetben a gyerekek mindkét szülőjükkel osztozhassanak a kikapcsolódásban, és hogy ezek az együttlétek tartalmasak legyenek, tanácsolta a pszichológus. Az elvált feleknek pedig ügyelniük kell arra, hogy ne méricskéljék össze az apával és anyával töltött időt, ne alakuljon ki verseny, amelyben a drága, tengerparti nyaralás az első díj, a hazai, vidéki pihenés pedig olcsóságnak számít.

Ott van még a legfontosabb dolog is: egy szülő akkor tud felszabadultan, örömmel jelen lenni a nyaraláson, ha neki is van lehetősége a kikapcsolódásra, pihenésre. Ezért nagyon fontos, hogy az úti célt és a nyaralás jellegét lehetőleg úgy válasszuk meg, hogy figyelembe vesszük a saját vágyainkat és határainkat is.