Az időjárás ugyan már a tavasz kezdete óta nem kedvez a napimádóknak, de azért még sokan bizakodnak, hogy hirtelen ránk köszönt az az igazi nyár. Az üzletláncok már egy ideje otthoni, kerti nyaraláshoz szükséges termékekkel várják a vásárlókat, ezeket az eszközöket akár helyben, akár az interneten is megrendelhetjük.

Az egyik áruházban a százötvenszer-kétszáztízszer-ötvenegy centiméteres, felfújható családi medence darabját tízezer forintért árulják, a kétszáznegyvennégyszer hatvanhat centiméteres úszómedencét tizennyolcezer forintért. A hűséges vásárlók, akik rendelkeznek az üzlet által kibocsátott vásárlói kártyával, háromezer és ötezer forinttal olcsóbban juthatnak hozzá ezen termékekhez.

Egy másik üzletláncban például a százhatvanháromszor-százhétszer-negyvenhat centiméteres ovális medence közel ötezernyolcszáz forint. Ugyanitt a medencékhez árulnak három méteres, univerzális szolártakarókat tizenkétezer forintért, több kilogrammos, a medencevíz tisztaságát védő klórtablettákat tizenkilencezer forintért, algaképződést megakadályozó folyékony vegyszert literenként háromezerháromszáz forintért.

A matracok, medencék és más strand kellékek felfújásához szükséges elektromos pumpa darabja hatezerötszáz forint. Be lehet ruházni változtatható színű, led-fényes medencevilágításra tizennégyezer forintért. Lehet venni szűrőbetétet vízforgatóhoz ötezer forintért, de homokszűrős vízforgatót is árulnak negyvenötezerért.

Egy harmadik, Tolna vármegyében is jelen lévő üzletlánc kínálatát is megtekintettük, náluk már az igencsak drága úszómedencék is azonnal elérhetők. Itt már kicsivel több mint kétszázharminchatezer forintért is lehet kapni mutatós medencét, de kilencvenezerért is elérhető magasabb árkategóriás, fémvázas rattan medence vízforgatóval és létrával, ebbe majdnem két és fél gallon víz fér.

Fémvázas medencét vízforgatóval negyvenötezer forintért árulnak. A puhafalú, vízforgató nélküli, kétszáznegyvennégyszer hatvanegy centiméteres medence kicsivel több mint tizenháromezer forint.

Pöttyös labda és napozó

A strandolás kiegészítőit is érdemes újra megvásárolni, például a napozógyékényt ezer forintért is árulják, az óriás, pöttyös labda háromezerhatszáz forint, naptejeket- olajokat már háromezerötszáz forintért is kaphatunk, a gyermekmesés törülközők kicsivel több mint négyezerhatszáz forintért is elérhetők.