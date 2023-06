Most, hogy lassan a szélkereket is villanymotor hajtja, jólesik a gépszerető fülnek egy őszinte dízelhang. Mi is lehetne őszintébb egy igazi, hamisítatlan Dutránál – mondta Mayer Orbán bátaszéki gazdálkodó. Noha abban az időben nem kötötték a fejlesztők kezét a különféle környezetvédelmi előírások, a Dutrák igazi csúcstermékek voltak. Nemcsak megfeleltek a kor nemzetközi elvárásainak, hanem számtalan olyan újítást is felvonultattak, amik kiemelték a kortárs típusok közül őket, tette hozzá.

– Az első traktorom volt, nagyon szerettem. Talán nosztalgiából, de 15 éve, hogy a szenvedélyem lett. Megvettem az elsőt, felújítottam Attila fiam meg Kristóf és a kis Attila unokáim segítségével. Egy-egy traktor felújítása hónapokat vett igénybe, ez nem csak festést, hanem a vezetékektől kezdve a motorig, teljes rekonstrukciót jelentett. De úgy látom, divat lett a Dutrákat gyűjteni, olyanok is kedvet kaptak hozzá, akik sohasem gazdálkodtak, csak beleszerettek a járműbe.

Beküldött fotó

De, hát mi is Dutra története? Csodájára járt a világ, mondta a bátaszéki gazdálkodó. Kossuth-díjjal tüntették ki a tervezőit, de a szovjetek nem kértek belőle, és ez megpecsételte a sorsát. A hazai traktorgyártás aranykora ugyanolyan hirtelen ért véget, amilyen gyorsan beköszöntött.

A Dutra típusokat a Hoffherr-Srantz Rt. 1948-as államosításával, majd 1951-es átnevezésével létrejött Vörös Csillag Traktorgyár készítette. A Dutra ma is Dutra, hazai gépgyártásunk kiemelkedő emlékei a gyűjtők által megmentett darabok. A gyártást 1974-ben végleg felszámolták, a Szovjet MTZ típusok mellett már nem fértek el a piacon a magyar traktorok. Az utolsó Dutra 1974-ben hagyta el a kispesti gyárat, ezzel a magyar traktorgyártás története véget ért.

Minden évben – idén immár 11. alkalommal – Kiskőrösön gyűltek össze a Dutra rajongók. Több mint 120 traktor dübörgött át a településen. Közülük kettő Bátaszékről érkezett. Mayer Orbán elmondta, Kiskőrösre ezekkel a traktorokkal tették meg az utat, ami 20 kilométeres sebességnél öt és fél óra volt, hazafelé már kamion hozta a járműveket is.

Korbuly János kalandos élete

A Vörös Csillag főmérnöke az a Korbuly János volt, aki karrierjét 1919-ben a Weiss Manfréd Művekben kezdte. Tehetsége olyan kivételes formában öltött testet, mint a Dutra U28, amit Rhorer Emil főkonstruktőrrel közösen jegyeztek. A 28-as traktorcsalád állítható nyomtávú volt elől-hátul. Kiválósága ellenére csak két évig volt gyártásban, mert a Zetor hasonló célú típusaival az akkori piaci viszonyok között nem fért össze.

Amikor a szovjet csapatok közeledte miatt a nácik fel akarták robbantani az üzemeket, Korbuly meggyőzte őket, hogy elég csak „megbénítani” a termelést a kulcsfontosságú alkatrészek kiszerelésével, amivel nemcsak a gyárat sikerült megmentenie, de az életét is.

Beküldött fotó

A magyar kommunisták 1945-ben fel akarták akasztatni, már a nyakán volt a kötél, és ha nem lép közbe egy szovjet tiszt, biztosan megölik. Így viszont – igaz, hogy csak egy évig – az immár a Vörös Hadsereg kezébe került gyár vezetője maradhatott, és elsősorban neki köszönhető, hogy Csepelen a termelés az elsők között indult meg az ostrom után. A siker ellenére adódott némi probléma. Az akkori Magyarország című hetilapban megjelent Traktordilemma című cikkben azt taglalták, hogy hiába gyártunk világszínvonalú traktorokat, ha a szovjetek MTZ típusú járműve jóval olcsóbb, ráadásul ők ki is tudják elégíteni az igényeket.