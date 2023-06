Idén március és április között a Behavio Labs végezte a reprezentatív felmérést, amelybe a magyarországi online vásárlók közül 1200 embert vontak be. A kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek 37 százaléka az elmúlt egy évben azért szakította meg az online vásárlás folyamatát a termékek kiválasztását követően, mert a kiszállítási lehetőségek között nem szerepelt elég gyors kézbesítés, csaknem 30 százalékuk pedig a korábbi túl lassú házhoz szállítás miatt nem vásárolt újra egy webáruházban.

Közölték, az aznapi kiszállítás nem csupán az ügyfél elégedettség miatt válik egyre fontosabbá, a vásárlói döntéseket és így az értékesítés volumenét is pozitívan befolyásolhatják a gyorsabb kézbesítési lehetőségek.

Rámutattak, hogy a Z generáció tagjainak 32 százaléka, míg az X generáció 23 százaléka részesíti előnyben a 90 perces vagy aznapi kézbesítést. A termékkategóriákat tekintve a gyors kiszállítás igénye az online élelmiszervásárlásnál és a gyógyhatású készítményeknél a legmagasabb. A fővárosiak és a kisebb városokban élők között is érzékelhető a különbség az aznapi kiszállítás fontosságának megítélésében: a budapesti válaszadók körében 7 százalékkal magasabb azok aránya, akik a gyors, a megrendelés napján megvalósuló kézbesítést tekintik ideálisnak.

Hozzátették, a megkérdezettek csaknem harmada hajlandó lenne plusz összeget - 1600-2400 forintot - fizetni az aznapi kiszállításért, negyedük pedig akár ennél is többet fordítana erre.

A kutatásból az is kiderült, hogy az online vásárlást kínáló weboldalak közötti választásnál a kedvező árak és a termékek magas minősége mellett a házhoz szállítás költsége és módja is döntő tényező. A felmérésben résztvevők több mint 90 százaléka leginkább a szállítás árát tartja fontosnak, de több mint négyötödüket az is befolyásolja, hogy van-e lehetőség a preferált szállítási mód kiválasztására.