Június tizenhatodikán a Jusztinok ünneplik névnapjukat, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel még Arany, Aurélián, Bennó, Hajna, Jusztina, Tina, Círus, Julitta, Őzike, Ábrahám, Ajtony, Ferenc, Péter nevű ismerőseiket is.

Jusztin eredete: a Jusztusz továbbképzett alakja.

Jusztin jelentése: A Jusztin név könnyed, kedves személyiség kialakítását segíti. A név viselői kedvelik az embereket, és sok mindenre hajlandóak, hogy elkerüljék a másokkal való vagy mások közötti súrlódásokat. Sokirányú az érdeklődésük, de nehezen összpontosítanak elég hosszan egy dologra ahhoz, hogy a megkezdett munkát be is fejezzék. Közvetlenek, szeretik, ha másokat is boldognak láthatnak, sőt hajlandóak tenni is azért, (ha arra kerül sor) hogy a környezetükben lévők között harmónia legyen.

Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek!