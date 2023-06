Az ingatlan.com. szerdai elemzésében felidézte, hogy az energiatanúsítványokra vonatkozó új rendelet szerint novembertől az eddigihez képest más lesz a bizonyítványok struktúrája és bővül a tartalma. Lakáseladásnál továbbra is kötelező lesz megcsináltatni az energiatanúsítványt, viszont nem lesz kötelező beírni annak tartalmát a szerződésbe. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint mégis érdemes ezt kérniük a vevőknek és megőrizni a dokumentumot.

Balogh László jelezte: korábban sokszor előfordult, hogy az energiatanúsítvány készítője személyesen fel sem mérte a lakást, hanem a távolból, néhány paraméter alapján állította ki a bizonyítványt, ami nem szabályszerű. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor a vásárlók számára felértékelődtek az ingatlan energiafogyasztására vonatkozó információk. Ha az energiatanúsítvány alapján előzetesen várt rezsiköltségekhez képest a havi kiadások jóval nagyobbak lesznek, akkor az nagyon komoly felelősségi kérdéseket vethet fel. Ebben az esetben is jó, ha a szerződésben is szerepelnek az energiatanúsítványra vonatkozó adatok.

Az elemzés szerint a lakások rezsije már korábban is lényeges szempont volt a vásárlásnál, de most még fontosabbá vált. Az ingatlan.com adatai szerint ezt jelzi az is, hogy jelentős az eltérés a közepes állapotú vagy felújítandóként eladásra kínált lakások és a jó állapotú, felújított vagy újszerű ingatlanok ára között.

Budapesten a közepes állapotú vagy felújítandó lakásoknál az átlagos négyzetméterár május végén 814 ezer forintot tett ki, a felújítottaknál ugyanez 19 százalékkal több, 872 ezer forint. A vármegyeszékhelyeken a felújítandó vagy közepes állapotban lévő lakások esetében 461 ezer forint az átlagos négyzetméterár, miközben a felújított állapotúaknál meghaladja a 600 ezer forintot, azaz utóbbiak 30 százalékkal magasabb áron szerepelnek a kínálatban.

A Duna House PR és elemzési vezetője jelezte, hogy a lakások iránt érdeklődők jóval megfontoltabbak már a keresési folyamat legelején is, az ár, az elhelyezkedés és az infrastruktúra mellett az ingatlan energiafelhasználása is a legfontosabb paraméterek közé került.

Benedikt Károly a közleményben kifejtette: bevett szokás, hogy a tulajdonosok az ingatlanok energiafelhasználását szolgáltatói számlák bemutatásával szemléltetik, de ez a módszer az ott lakók változatos szokásai és igényei miatt nem mutat valós képet az ingatlan állapotáról.

Novembertől megváltozik az épületek energiahatékonyságának értékelése, új energiabesorolási rendszert is bevezetnek. Az új energetikai tanúsítvány a korábbinál részletesebb és átláthatóbb lesz, könnyebben értelmezhető segítséget nyújt majd a vevőknek és az eladóknak, mert külön értékeli például a fűtést, a légkondicionálást és a világítást - hívta fel a figyelmet a szakértő. Hozzátette, hogy az ingatlanpiaci előnyök mellett a jó energetikai jellemzőkkel rendelkező tanúsított ingatlanok finanszírozási lehetőségei is jelentősen javulnak, mert a bankok a döntéshozatali folyamatban ezeket a jellemzőket is mérlegelik.