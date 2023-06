A legendás Clint Eastwood

Felesége halála után Walt Kowalskinak (Clint Eastwood) – veterán katona és autószerelő – nem maradt más, csak a kutyája, akit szerethet, ugyanis két fia és családjaik ide-oda sodródnak a nagyvilágban. A gyerekei és közte lévő távolságot csak jobban növeli Walt nem éppen kedves modora és szókimondó stílusa. Az idős férfit a helyi egyházból Janovich atya (Christopher Carley) látogatja meg néhai felesége kérésére, de Walt nehéz lelkivilágában nem sok helye maradt a vallásnak és Istennek. Szomszédai is mind meghaltak már vagy elmentek, amíg egy dél-koreai család be nem költözik a szomszédjába. Az új szomszédja legkisebb fiát, Thaót (Bee Vang) elkezdi zaklatni egy helyi bűnbanda, és ráveszik, hogy beavatásképpen lopja el Walt értékes Gran Torinóját. A morcos öregúr kimenti Thaót az ezt követő összetűzésből, majd az apátlan tinédzsert kiragadja az alvilági életből, és az anyja kérésére munkát is szerez neki. Így Thao és húga, Sue (Ahney Her) valamilyen módon összebarátkozik az amúgy nem túl rokonszenves Walttal.

A Gran Torino című film egy igazi gyöngyszem, olyan alkotás, amely tele van váratlan fordulatokkal. Ezen az érzelmi hullámvasúton a nézőknek része lesz kitörő nevetésben, szívet melengető jelenetekben, de ugyanúgy könnyeket is csal majd az ember szemébe.

Gran Torino, Viasat3, 21 óra