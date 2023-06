Bizony, nem csak nekünk, embereknek szükséges bevetni néhány praktikát, hogy jobban viseljük a melegebb napokat, vagy rosszabb esetben ne legyünk rosszul, hanem az állatok egészségére is kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Erről árult el most néhány információt az ASKA Alapítvány telephelyvezetője, Molnár Tamásné Zsazsa, aki nemcsak a menhelyen ügyel rengeteg kutyára, hanem otthon is – írja társoldalunk, a feol.hu.

– Tudom, talán a legkézenfekvőbb tanácsnak gondolják sokan, de mégis az elsők között kell említeni azt, hogy ne sétáltassuk nyáron, kánikulában a kutyákat a tűző napon, pláne ne az aszfalton vagy a járdán, mert komoly égési sérüléseket szenvedhetnek. Nem egy kutyus járt már az állatklinikán emiatt. Éppen ezért figyeljen rá minden gazdi, hogy füves részen és árnyékban sétáljanak, ha lehet inkább reggel és este, amikor kellemesebb az idő – kezdte.

Elmondta továbbá, ha nyáron is sokat van a kutya lakásban, netán panellakásban, ahol sokszor melegebb van, mint a szabadban, akkor sötétítsük be az ablakokat. Mossunk fel többször hideg vízzel egy nap és figyeljünk a megfelelő hidratáltságra, legyen mindig friss, hideg ivóvize az állatnak. Ha pedig tehetjük akkor vigyük gyakran fürdetni, kertes ház esetében akár egy kinti kismedence vagy kád is alkalmas lehet erre. De a legjobb, a megfelelő hőmérséklet fenntartására az a klíma lenne.

Az ASKA telephelyén már javában fürdőznek a kutyák az erre alkalmas fürdetőkben, kádakban, illetve hamarosan párakapukat is elhelyeznek az önkéntesek.

Kérdeztük még, hogy mit gondol az úgynevezett hűtőmellényekről, amit kimondottan kutyák számára készítenek? A telephelyvezető szerint jó praktika és működik is, de nagy testű kutyáknak inkább a hűtőtakarót javasolja, főleg akkor, ha kocsiban is utaztatják őket és netán rossz vagy nem elég gyorsan hűti le a klíma a járművet.

Végül kitért még arra, hogy a legnagyobb odafigyelést az idősebb kutyák igénylik, akárcsak az emberek esetében, a kor előrehaladtával ők is nehezebben viselik a meleget, rosszul lehetnek és agyvérzést vagy szívinfarktust is kaphatnak.