Az NMHH elemzése egy különleges, újításnak számító mobilpaneles mérési adatokon alapul, amit a Gemius április első napjaitól kezdve publikált. Az ezer főt meghaladó mobilpanel minden résztvevője egy, a kutatók által ingyenesen biztosított csúcskategóriás, a mérés érdekében módosított okostelefont használt, melyen keresztül – a személyes adatok védelmét figyelembe véve – rögzítették a legfontosabb internethasználati szokásokat, különös tekintettel az eddig nem mért telefonos alkalmazásokra, applikációkra.

A kutatásból kiderült a mobiltelefonok népszerűségének abszolút fölénye a számítógépek, illetve laptopok felett, hiszen ez utóbbiakat a 15 és 90 év közé eső internetező magyar lakosság (közel 6,6 millió ember) 39 százaléka, míg a mobiltelefonokat több mint duplája, 84 százaléka használta 2023. április 1–10. között egy átlagos napon. A 15–39 éves korosztályban kilencszer többen vannak azok, akik csak a mobiljukon keresztül neteznek, mint akik csak számítógépet vagy laptopot használnak. A 40–49 évesek esetében ez az arány már csak közel négyszeres a telefont használók javára, míg az idősebb korosztályokban szinte megegyeznek az értékek.

Hatalmas különbség rajzolódik ki ugyanakkor a PC-n internetezők körében a magyar, illetve a külföldi weboldalak népszerűségét illetően: a google.hu, a facebook.com és a youtube.com napi elérési értéke mind a külföldi, mind a magyar weboldalak többszörösét mutatja. A vizsgált időszak egy átlagos napján az internetezők 28,1 százalékánál felbukkan a listavezető Google keresője és funkciói 16 perc időtartamban, s szinte minden ötödik magyar (17,2 százalék) a facebook.com-ot is megnyitja. Ezzel szemben a magyar weblapok együttesen is a PC-n internetezők csupán 29,1 százalékát érik el. A leglátogatottabb hazai oldal április 4-én a gov.hu (kormányzati gyűjtőportál) volt a maga 6 százalékos elérési értékével, majd utána az index.hu, illetve az origo.hu következett, melyeket a magyarok 4,4 és 3,5 százaléka látogatta. A három weblapon töltött átlagos napi idő is rövidebb, mint a Google keresője és egyéb funkciói esetében, hiszen az Indexen nem egészen negyedórát, a másik két oldalon pedig kevesebb, mint tíz percet időznek az érdeklődők.

A mobiltelefonon történő netezési trendek eltérő képet mutatnak a fentiekhez képest: míg a vizsgált külföldi weboldalakat a magyarok 44,4 százaléka nyitotta meg egy átlagos napon, addig a magyar oldalakat több mint 62 százaléka – amennyiben az applikáción keresztül történő eléréseket nem vesszük figyelembe. Ezen felül telefonon a böngészés ideje hosszabb volt tíz perccel. A Google, illetve a Facebook oldalait szinte ugyanannyian látogatták mobilon, mint PC-n, a Blikk, az Origo és az Index oldalait pedig közel háromszor annyian tekintették meg telefonról.

Az egyik legnépszerűbb netezési forma a közösségi média. Az internetezők háromnegyede (76,6 százalék) nyit meg valamilyen social media weboldalt vagy applikációt nap mint nap, és több mint két órát szán erre a tevékenységre. Az NMHH értékeléséből kitűnik, hogy amíg naponta egy órát pörgetjük a Facebookot, addig negyedórát sem fordítunk általában arra, hogy valamilyen híroldalon vagy ezen oldalak applikációin keresztül tájékozódjunk.