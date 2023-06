Nem mindegy, hogyan indulunk neki a nyári szünetnek. A Mesél a szemünk program szakértőinek segítségével összeszedtük, hogy mire figyeljenek a szülők a vakáció alatt, ha a gyerekek látásáról van szó.

Szabadon a szabadban?

A látásromlás lassításában és annak megelőzésében bizonyítottan nagy szerepe van a rendszeresen szabadtéren töltött időnek.1,2 Javarészt erre építenek a látásélesség megőrzését segítő Mesél a szemünk projekt interaktív küldetései is (Csellengő csigalépcső, Tünedező tigris, Fényeskedők). Ám még a mesebeli fénygömböcök játékos kihívásainak teljesítésekor sem tanácsos ész nélkül rohangálni a napon, különösen nyáron nem. Kutatások szerint életünk során arányaiban 21 éves korunkig töltjük a legtöbb időt a szabadban, így az UV-sugárzás csökkentése elemi szükséglet.3 Főleg, mivel a gyerekek a napfény esetleges káros hatásainak sokkal kitettebbek, mint a felnőttek, hiszen a fejlődésben lévő szemlencséjük több UV-sugarat enged át (a szemlencse átlátszóbb, tokja vékonyabb, a pupilla nagyobb, a retináig több UV-fény jut el), ami így növelheti a későbbiekben kialakuló szembetegségek kockázatát.3,4,5 Ezért különösen fontos a gyerekek szemének folyamatos védelme.

UV-védelem gyerekcipőben

Az UV-védelem az éghajlatváltozás és az ózonréteg vastagságának változása miatt manapság egyre inkább áthatja az emberek hétköznapjait, hiszen köztudott, hogy az UV-sugárzásnak rövid és hosszú távú következményei is vannak, nemcsak a bőrünket, hanem a szemünket illetően is. A WHO szerint az életünk során minket érő UV-sugárzás 80%-a 18 éves kor előtt éri a szervezetet, tehát ebben az időszakban még inkább kritikus, hogy odafigyeljünk a szem épségére.4 Dr. Serfőző Csilla, gyerekszemész szakorvos szerint a gyerekek szemének védelmével az UV-sugárzás hosszú távú hatásai enyhíthetők, számos kórkép kialakulásának kockázata, pl. szürkehályog, kúszóhályog, időskori makula-degeneráció bizonyítottan mérsékelhető.

Tippek a nyári szünetre

Dr. Serfőző Csilla, gyerekszemész szakorvos szerint a nyári szünetet követően, még iskolakezdés előtt érdemes részt venni rendszeres szemvizsgálaton, hogy a gyerekek szemének esetleges elváltozásait időben ki lehessen szűrni. Az elkövetkező időszakra az alábbiak fontosságát emelte ki:

Egész nap kerüljük a közvetlen napfényt, ne csak a déli órákban! A káros napsugárzás akár 50%-át a szórt fény teszi ki, ami a felületekről visszaverődő, illetve a felhőkön átjutó sugárzásból áll. Anatómiai és geometriai okoknál fogva a szemet ért sugárzás nem feltétlenül a déli órákban a legjelentősebb, hanem éppen délelőtt vagy délután (kb. 9 és 17 óra között).

A fokozottan reflektáló felületek közelében, mint amilyen a víz vagy az aszfalt, gondoskodjunk a szemek és a szem környékének folyamatos védelméről (pl. hordjunk kalapot, napszemüveget). Amikor vízben vagyunk, érdemes jó minőségű, UV-szűrős úszószemüveget viselni, ha szükség van rá, akár dioptriás úszószemüveget készíttetni.

Maga a nagy mennyiségű fény káprázást okozhat akkor is, ha nem tartalmaz UV-t. A szem fényérzékenysége egyénfüggő, de a fokozott fényterhelés kimondottan zavaró lehet a világos szemű gyerekek számára.

A lágy, UV-szűrős konktaktlencsék védik a szivárványhártyát és a szem belsejét a bejutó UV-sugárzástól, ám a kötőhártyát és a szemhéjakat védtelenül hagyják, ezért a kontaktlencse mellett is javasolt a megfelelő napszemüveg használata, ami a szem káprázását is csökkenti.

A megfelelő napszemüveg tehát télen-nyáron segíti a szem védelmét. De mit is jelent a megfelelő napszemüveg?

Hogyan válasszunk napszemüveget a gyerekeknek?

Mivel a gyerekek szeme biológiai szempontból sokkal kitettebb a szórt fénynek, fontos, hogy a szemlencsét és az azt körülvevő bőrt is védjük az UV-sugarak káros hatásaitól. Andorfi Tamás, a HOYA szakmai tanácsadójának segítségével összegyűjtöttük, hogy mire figyeljünk, ha gyermekünk számára valóban védelmet nyújtó napszemüveget szeretnénk választani.

A lencsék fedjék a szemet, a szemüveg pedig jól illeszkedjen az arcformához. Az ideális szemüveg optimális esetben minden irányból szűri az UV-t.

A lencsék legalább 99%-ban szűrjék az UV-sugárzást, és blokkolják a 400 nanométer hullámhossz alatti fényt (UV400).

Ügyeljünk a keretek tartósságára, hiszen a gyerekek folyamatosan mozgásban vannak, így a nem megfelelő szemüveg könnyen leeshet a fejükről.

Ha a gyerekekkel közösen választjuk ki a napszemüvegüket, akkor nagy valószínűséggel szívesebben fogják azt hordani, tehát nagyobb védelmet is nyújt majd a számukra.

Szemüveges gyerekeknek jó megoldás lehet a fényre sötétedő, ún. fotokromatikus lencsével ellátott dioptriás szemüveg, ami folyamatos védelmet nyújt beltéren és a kinti napfényben is, így nem kell azzal foglalkozniuk, hogy napközben cserélgessék a szemüvegeiket.

Engedj teret a mesének!

A fenti gyakorlati tippek mellett elengedhetetlen, hogy a gyerekeknek a saját nyelvükön magyarázzuk el az UV-védelem alapszabályait, amihez a mesevilágot is segítségül hívhatjuk. A Plukkido játékos fénygömböceinek ötlete (meselaszemunk.hu) kapaszkodót nyújthat a látáshoz kapcsolódó témákban, ám ne felejtsük el, hogy szülőként saját viselkedésünkkel is példát állíthatunk gyermekeink elé (pl.: naptej használatával, szemet is árnyékoló kalap viselésével, stb.). Így egy kis játékkal fűszerezve akár együtt, közösen is kialakíthatjuk a szemüvegviselési rutint.