Ignácz Barbara, az öt éves Német Róbert és Német Bálint édesanyja elmondta, hogy eleinte nehezen viselte az ikreket, váratlanul érkeztek és nagyon megterhelőnek érezte a feladatot, de most már nagyon jó érzés, igazi boldogság.

Az első nagy bajai ikertalálkozó résztvevői. Fotó: Márton Anna

– Most érzem azt, hogy nagyon jó. A fiúk sokat játszanak egymással, sokat segítenek, amit az egyik nem, azt a másik igen, nagyon jól kiegészítik egymást. Mindig húzzák előre egymást. Ha az egyik valamiben kicsit jobb, mindig arra ösztönzi a testvérét, hogy jobb legyen. Mi külön csoportba adtuk őket az oviba, ez nagyon jó hatással volt a személyiségükre. Előtte mindketten egymással akartak lenni, csak egymással játszani, foglalkozni. Most kinyíltak, mindkettőnek megmutatkoztak az erősségei, de gyengeségei is. Jó hogy ilyenkor még tudjuk korrigálni, nem majd iskolában derül ki, hogy a gyerek csak a testvérére támaszkodva tud valamit megcsinálni – fogalmazott Ignácz Barbara.

