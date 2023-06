Mint elmondta, az egészséges állatok hatékonyan védekeznek ezen bosszantó rovarok ellen, részben a hiánytalan szőrzettel, és nyilván aktívan el is zavarják őket. A beteg, vagy idős állat azonban erre kevésbé képes, ezért fontos naponta ellenőrizni a szőrzet és a bőr állapotát, mert például a sérülések helyén, vagy ekcémás, gyulladt, váladékozó bőrfelületeken a legyek petéket helyeznek el és az ezekből kikelő lárvák, „kukacok” képesek behatolni a bőrbe, vagy akár a bőr alatti kötőszövetbe, súlyos esetben mélyebbre is, az izomzatba, vagy a testnyílásokon keresztül a belső szervekbe is. Ezek nyilvánvalóan életveszélyes állapotok lehetnek.

A legyeket legjobban a kóros váladékok szaga vonzza, illetve a lokális nedvesség elősegíti a peték lerakását. Az említett bőrsérüléseken kívül például hasmenés esetén a végbél környékét támadják meg, külső-fülgyulladás esetén a hallójáratot vagy a fülkagylót. Fürdetés után a hosszú szőrű kutyák is veszélyben lehetnek, mivel a nedves szőr alatt a megázott bőrre is lepetézhetnek a legyek, és sajnos ezt a szőr alatt nagyon nehéz észrevenni.

A védekezés módja tehát elsősorban az általános egészséges állapot fenntartása, a szőrzet szárazon tartása (fürdetés, úszás után), hasmenés, vagy vizelettartási problémák esetén pedig a tisztító lemosás után is fontos a szárítás.

Az említett hajlamosító tényezők esetén légyriasztó szereket is érdemes használni.