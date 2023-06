Eljött a nyár, bármelyik nap kitörhet a kánikula. Bár elég változékony most az időjárás, derültebb napokon már igen erősen süt a nap, az UV-sugárzás is jelentős, így érdemes védeni a bőrünket – ajánlja a kozmetikus.

Illusztráció: Shutterstock

– Az emberek többsége nagyon tájékozott a fényártalmakkal kapcsolatban, ezért nem kell külön elmagyarázni, hogy miért van szükség fényvédő krémekre, naptejre. A vendégeim kifejezetten keresik az UV-szűrős krémeket, amelyet egyébként SPF-fel szoktak jelezni a csomagoláson. Általában 20-30 faktoros termékeket ajánlok a nyári időszakban, napozáshoz, a tengerpartra viszont ennél erősebb – minimum 50-es, de nagyon érzékeny bőr esetén akár 80-as – fényszűrővel rendelkező ápolószert érdemes használni – javasolja Tibai Eszter paksi kozmetikusmester.

Mint mondja, a kozmetikai ipar úttörő fejlesztéseinek köszönhetően a legmodernebb krémekben az UV-szűrő mellett már kék fényszűrőt (HEV) is tartalmaznak, ugyanis a napból érkező fénysugarak közül ez öregíti a bőrt a legjobban. Az újgenerációs készítmények között arckrémet, testápolót, naptejet is találhatunk.

Manapság külön arcra és testre való napozószereket is lehet vásárolni. – Ha napozni indulunk, ne ugyanazt a krémet vigyük fel az arcra és a testre, hiszen egyrészt az arc bőre, különösen a szem környéke érzékenyebb, belekerülve gyulladást okozhat a testünkre használt naptej, másrészt az arcra való napozókrémek finomabb hatóanyagúak, érzékenyebb bőrre is megfelelőek – javasolja a szakember, aki még egy újdonságot ajánl a szabadban sokat tartózkodók számára. Mint mondja, már olyan, főként arcra használható krémek is vannak, amelyeket egész napos tengerparti tartózkodáskor, szörfözéskor, kerékpározáskor is használhatunk, ezek különlegessége ugyanis, hogy elég egyetlen alkalommal felkenni és akár egész nap tartanak a bőrön. Még szaunázni is lehet vele – jegyezte meg Tibai Eszter.

Közeledik a nyaralások ideje, a bőrt is érdemes kicsit felkészíteni a fokozott napsütésre. Két héttel a tervezett nyaralás, napozás előtt érdemes elkezdeni béta-karotint szedni, ugyanis ha a bőrben megfelelő százalékban jelen van ez az anyag, akkor nem tudunk leégni. Bár ez a természetben, így a sárgarépában, sütőtökben is megtalálható, de nem tudunk akkora mennyiséget fogyasztani ezekből, hogy az elegendő legyen, ezért ajánlott szintetikus vitaminokkal kiegészíteni. Ha sokat vagyunk a napon, fogyasszunk minél több folyadékot, főként sima vizet vagy cukormentes teát.

Fényérzékenységet okoznak

A bőr fényérzékenységét több gyógyszer összetevői is felerősítik, ezekre érdemes odafigyelni, mert foltossá teheti a bőrt – figyelmeztet Tibai Eszter, aki szerint ha fennáll ennek az esélye, a gyógyszer dobozában, mellékhatások leírásai között szerepel. Aki ilyen gyógyszert szed, annak már tavasztól el kell kezdenie az 50 faktoros fényvédővel rendelkező krém használatát. Ha ugyanis már foltossá válik a bőr, azt nagyon nehéz, úgyszólván lehetetlen eltüntetni – figyelmeztet. A kozmetikusmester felhívta a figyelmet arra is, hogy a mostanában igen népszerű AHA-gyümölcssavas tartalmú készítményeket ne használjuk nyáron, ugyanis ez is fény­érzékennyé teszi a bőrt. Hasonló a helyzet a ránctalanító krémként kiváló retinoltartalmú termékekkel. Ezt sem szabad használni nappali krémként, hiszen hatására szintén fényérzékennyé válik a bőr.

Ha többre is kíváncsi a nyári bőrápolással kapcsolatosan, hallgassa meg Nádasdiné Rigler Györgyi kozmetikussal készített podcast adsáunkat!