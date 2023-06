Ha bunyó, akkor Stallone

Maradva a filmeknél meg kell említenünk, hogy június 2-ától az HBO Maxon elérhetővé válik a Creed: Apollo fia és a Creed II, így aki csalódott a 2023-ban mozikba került harmadik részben az most ezekkel az alkotásokkal ­balzsamozhatja a lelkét. Talán ezek a filmek, ha nem is a csillagos ötös kategóriába tartoznak, de azért szeretjük őket, mert Sylvester Stallone még bennük van, és valljuk be, nélküle bokszfilmet, ami amúgy a Rocky folytatása is, nehezen tudunk elképzelni.

Képernyőn a történelem

Átevezve a sorozatok világába muszáj megemlítenünk a Borgiák című háromévados alkotást, amely sok ember számára bekerült a kedvencek közé, főleg azokéba, akik kedvelik a történelmi vonatkozású sorozatokat. A történet a 15. századi Itáliában játszódik, és a történelem egyik legmeghatározóbb családjának, a legendás Borgiáknak a sötét és véres uralmát viszi képernyőre. Ugyan kevés szezont ért meg, de azok számára, akik imádják a cselszövéseket, az intrikákat, a hatalmi harcokat, a gyilkosságokat, az árulásokat, azoknak mindenképp ajánlott a Borgiák ledarálása. Jeremy Irons pedig brillírozik a szerepében, amiről tanúbizonyságot szerezhetünk a Skyhowtime felületén, ahová mind a három évad felkerült május 30-án.

Pattanjunk motorra!

Hogyha valakinek csak annyit mondasz, hogy Kemény motorosok – Sons of Anarchy, akkor biztos, hogy a következő szavak valamelyike szerepelni fog a sorozatról alkotott véleményében: életszagú, durva, felkavaró, brutális, kegyetlen. Ezt pedig biztos az a megjegyzés követi, hogy: „De imádom.” A sorozat hét évadot élt meg, amelyből most az első két évad felkerült a Disney Plusz felületére. A történet az Anarchia Gyermekei motoros banda körül forog, amelyet a főhős, Jax apja alapított, azzal a szándékkal, hogy a bandatagok lázadó mivoltukat így is kifejezhessék. Az évek során azonban életükben szépen lassan megjelennek a fegyverek, a kábítószerek és a bűnözés minden válfaja.

Vajon ki a gyilkos?

A Netflix premierjei között is szemezgettünk egy kicsit, amelyből végül kiválasztottunk egy indiai sorozatot. Igen, indiai, de nem kell megijedni nem a romantikus fajtából való az alkotás. A lényeg (Scoop) egy krimi, amelynek középpontjában egy bűnügyi riporter áll, akit egy újságíró megdöbbentő meggyilkolása a rendőrség, a média és a mumbai alvilág összefonódásába sodorja, ő viszont az igazságért küzd. Június 2-ától az összes rész elérhetővé válik a felületen, és az előzetes alapján nem tűnik rossznak, csak az eredeti nyelvet kell hozzá megszokni, már ha hindiül nézzük.