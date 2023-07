A cukkini a kabakosok népes családjába tartozó évelő növény (mint a dinnye, a tökök, az uborka vagy a patisszon). Nagyon érzékeny a fagyra, tápanyagigénye magas. Sok helyre van szüksége a megfelelő fejlődéshez. Virágai váltivarúak, egy növényen megtalálhatóak a hím- és a női virágok is. Biztosabb a termés, ha legalább két-három bokrot ültetünk egymás közelébe. Mivel a porzós virágokból nem lesz termés, azokat szedjük le, ha abból szeretnénk valami finomságot készíteni. Persze csak módjával, hogy maradjon a termős virágok beporzásához is belőlük. A termés általában sötétzöld színű, hosszúkás alakú, szinte úgy néz ki, mint egy uborka (persze cukkiniből is létezik sárga, fehér vagy éppenséggel gömb alakú változat is). Zsengén érdemes leszedni, akkor a legfinomabb.

A kép illusztráció.

Sok hasznos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, kalóriát viszont nagyon keveset. Sokféleképpen készíthetjük el. Ehetjük nyersen, blansírozva, sütve, főzve, grillezve – igazi jolly joker. Semleges íze mindenhez jól illik. Az igazán zsengéket nem kell meghámozni, épp csak a szárukat kell levágni. A nagyobb darabokat már meg kell hámozni, és a magos, puha belüket is ki kell kaparni. Jól fagyasztható: vagy feldaraboljuk és blansírozzuk, vagy lereszeljük, besózzuk, kifacsarjuk, és így tesszük jól záródó dobozba vagy zacskóba.

Persze a legjobb, ha frissen megfőzzük. Ezerféle ételt készíthetünk vele, levest, főételt, köretet, de még desszertbe is tehetjük, mert egy kis reszelt cukkini nagyon szaftossá teszi a kevert sütiket.