Fogyókúrás tippeket nem nehéz találni, magazinok sora foglalkozik a témával, és az internet is tele van ötletekkel. De mi van akkor, ha valaki hízni szeretne? Mert bizony ilyen is van. Hogy mit lehet tenni a súlygyarapodás érdekében, arról Kaszáné Handa Renátát, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház dietetikusát kérdeztük.

Elmondta, hogy több oka is lehet annak, ha valaki nagyon vékony, és csak nehezen tud hízni. Ha nincs igazolt betegség, akkor a genetika, a gyors anyagcsere okolható. Ám sajnos van, amikor valamilyen betegség áll a háttérben. Okozhatja a túlzott soványságot a pajzsmirigy túlműködése, emésztőszervi problémák, például Crohn-betegség, illetve daganatos elváltozások is. De akár a túlzásba vitt fogyókúra is visszaüthet ily' módon.

Annak érdekében, hogy a kilók gyarapodjanak, érdemes emelni az energia- és a fehérjebevitelt. Kaszáné Handa Renáta elmondta, hogy egy kilogramm növekedéshez 7000 kalória többlet energia szükséges. Például, ha valaki tíz nap alatt szeretné egy kilóval gyarapítani a súlyát, annak napi 700 kalóriával kell többet fogyasztania.

Ám ha rossz étvágy is társul a vékonysághoz, nehéz elfogyasztani a nagyobb adagokat. Ebben az esetben jobb kisebb mértékben emelni a napi bevitelt, öt-hat, vagy akár hét étkezést beiktatni, egészséges nassolnivalókat, például olajos magvakat fogyasztani.

Jó megoldás lehet az étcsokoládé, a gyümölcsös piskóta vagy puding, a különböző gyümölcsturmixok, amelyekbe mézet is tanácsos tenni a magas kalóriatartalma miatt. Az úgynevezett dúsításhoz kitűnő választás a reszelt sajt, a reszelt főtt tojás, ezeket főzelékbe is lehet tenni, akárcsak a tejport. A zsiradék növeléshez tejszínnel, tejföllel, vajjal, margarinnal, majonézzel is lehet dúsítani az ételeket. Tejtermékből érdemes magasabb zsírtartalmút választani.

Fehérjeforrást jelentenek a különböző húsok és halak. De ahhoz, hogy a fehérje beépüljön, fontos a szénhidrát bevitel is. Akár mindegyik étkezéshez lehet valamilyen teljes kiőrlésű péksüteményt fogyasztani, köretként jó a durumtészta, az édesburgonya, a rizs, a bulgur és a quinoa is.

Az édes ízekkel csínján kell bánni, mert fokozhatják az étvágytalanságot, míg a savanykás, kesernyés ízek serkentik a gyomorsavtermelést, ezáltal fokozzák az étvágyat. Étvágytalanság ellen hatásos a mustár, a gyömbér, a kakukkfű és a Chayenne-bors is. Teaként jó a citromfű, a borsmentalevél, a fehér ürömfű, az ezerjófű, a cickafark, az édeskömény és a borsmenta is.

Ha valaki hízni szeretne, érdemes táplálkozási naplót vezetnie, hogy lássa miből, mennyit eszik, és így azt is látja, min tud változtatni. A kalóriák számolásában segítséget találni a Kalóriabázis.hu oldalon. A dietetikus hozzátette, hogy ahhoz, hogy az ember ne veszítsen az izomzatából, tanácsos a rendszeres testmozgásra is időt szánnia. Az azonban fontos, hogy több kalóriát vigyen be, mint amennyit eléget. Ez a súlygyarapodás egyik kulcsa.

Ezt erősíti meg Molnár-Steiner Éva sportedző, TRX és BOSU instruktor, a Tolnán működő The ROOM fitneszterem vezetője is. Mint mondta, az ektomorf testalkatú embert könnyű felismerni, hiszen a magasságához képest átlag alatti a súlya és soványnak tűnik. Az ilyen embereknek általában gyors az anyagcseréjük és sokszor panaszkodnak arra, hogy hiába esznek sokat, nem érnek el súlygyarapodást.

Ugyanakkor az izomtömeg növelés elérhető cél azok számára, akik hajlandóak elkötelezni magukat egy következetes edzésprogram és egészséges étrend mellett – hangsúlyozta. Elmondta, hogy az izomépítéshez magas szénhidrát és fehérjebevitelre van szükség, valamint az edzések során kevés ismétlésszámmal, de nagyobb súlyokkal, ellenállással érdemes dolgozni, természetesen szabályosan végrehajtva a gyakorlatokat.

Tanácsos egy-egy feladat között hosszabb pihenőt tartani, az intenzitást fokozatosan növelni, és inkább az ellenállás növelésével, nem az ismétlésszám emelésével dolgozni.

Az izomnövekedés az ellenállásos edzés, a saját testsúlyos gyakorlatok és a nyújtás kombinációjával érhető el. Az ellenállásos edzés kihívás elé állítja az izomrostokat és alkalmazkodásra készteti őket azáltal, hogy erősebbé és vastagabbá válnak. A nyújtógyakorlatok az izmok rugalmasságának megőrzése és a vérkeringés elősegítése szempontjából is fontosak – magyarázta a szakember.

A kardió gyakorlatok végzését mértékletesen, legfeljebb húsz percig javasolja úgy, hogy a pulzusszám alacsonyan maradjon. Az étkezés kapcsán Molnár-Steiner Éva hozzátette, hogy nem szabad kerülni a zsírokat, az olajbogyót, az extraszűz olívaolajat, a kókuszzsírt, a halolajat, hiszen ezek mind hozzájárulnak a magasabb tesztoszteron kialakulásához, mely rendkívül fontos az izomtömeg növelése szempontjából.

Kiemelte, hogy a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása elengedhetetlen a hidratáltság megőrzéséhez és a szervezet természetes folyamatainak segítéséhez, hogy a szokásosnál gyorsabban fejlődjenek az új izomsejtek. Emellett napi 7-8 óra alvás javasolt, és jobb kerülni a felesleges aktív testmozgást, hiszen az az anyagcserét fokozza.

De a legfontosabb az, hogy érezzük jól magunkat edzés közben, és minden erőfeszítés után legyünk nagyon büszkék magunkra! A mosolyokkal teli, vidám mozgás eredménye tesz igazán elégedetté – hangsúlyozta a sportedző.