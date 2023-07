Oscart ért A királynő

Az angol Diana hercegnő élete a tündérmese és a rémdráma keveréke, egy életút, mely csillogással és botrányokkal volt kikövezve. Az emberek szerint Diana mindig is szálka volt az angol királyi ház szemében. Nem véletlen, hogy a hercegnő tragikus halálát követően II. Erzsébet (Helen Mir­ren) és a királyi család nem jelent meg a nép előtt. Anglia értetlenül állt királynője hallgatása előtt, mindenki elítélte a protokollhoz ragaszkodó királyi családot. A történet arról a feszültséggel és érzelmekkel teli hétről szól, amely a szívek hercegnőjének halála után megrendítette az angol monarchiát.

Az 1945. július 26-án született Helen Mirren Oscar-díjat kapott ezért a szerepéért. A színésznő a londoni Hammersmith-ben látta meg a napvilágot, de még Helen Lydia Mironoff néven, hiszen apai nagyszülei orosz bevándorlók voltak. Pályáját színpadi színészként kezdte, de mióta a hatvanas évek végén a nagyvásznon is bemutatkozott, szinte folyamatosan játszik (olyan filmekben szerepelt, mint a Hosszú nagypéntek, az Excalibur, A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője, az Őt is anya szülte vagy a Gosford Park), Helen Mirren igazából már idős korában, a 2006-os A királynő című életrajzi film révén lett világszerte ismert. ÁA

