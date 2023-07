- Évtizedekkel ezelőtt is voltak forró napok, mégis megvoltunk klíma nélkül. Tudtuk, hogyan kell árnyékolni a lakásokat, és az üzletek is hasonló módon jártak el. Ha légkondiról van szó, akkor az energiatakarékosság már nem is annyira fontos? Meg kellene határozni, jogszabályba foglalva, hogy legfeljebb hány fokra hűthetők le a helyiségek - javasolta egy olvasó.

