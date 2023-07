A matcha latte elkészítése nem bonyolult, bár némi odafigyelés azért nem árt, ha valóban habos és ízletes végeredményt akarunk elérni. Először is érdemes jó minőségű matchát beszerezni, ami ugyan nem olcsó, ám hatásában és ízében is jobban járunk, mint ha a gyengébb, esetleg ízesített verziók mellett tesszük le a voksunkat. Bár nem elengedhetetlen, de amennyiben valóban habos, krémes matcha lattét szeretnénk, akkor az sem árt, ha áldozunk egy speciális teakeverő ecsetre is, ettől lesz ugyanis az italunk igazán olyan, mint ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. Ezek beszerzése után pedig nem kell már más, mint egy kis forró víz és némi (növényi) tej.

Hozzávalók: 1 tk matcha por, 15 ml forró víz, 1,5-2,5 dl tej ízlés szerint.

Elkészítés: tegyünk 1 teáskanál matcha port egy bögrébe, majd öntsük rá a forró, de nem forrásban lévő vizet. A bambuszecsettel keverjük jól ki a teát, méghozzá úgy, hogy lentről felfelé és a bögre egyik falától a másikig tartó mozdulatokat alkalmazunk. Fontos, hogy a keverés alapos legyen, különben az italunk keserű lesz. Ezt követően melegítsük meg a tejet és azt is habosítsuk fel akár kézi habosító segítségével. Öntsük a teára a tejet, és már kész is van a klasszikus, alap matcha latte, amit ezután számos más formában is elkészíthetünk.

