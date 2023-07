A vakond a 2023-as Év emlőse, ezt még év elején tette közzé a Vadonleső Program, amelyet az Agrárminisztérium és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével. A napokban pedig alkotói pályázatot hirdettek a vakondhoz kapcsolódóan. A középiskolásoknak szóló „Ásd bele magad!” című plakáttervező pályázaton arra a kérdésre várnak választ, hogy miért lehet hasznos társ a kertben a vakond? Miért szép és hasznos egy göröngyösebb talajú kert? Miért jó, ha meghagyjuk a vadvirágokat a kertünkben? Miért jó, ha a vakondon kívül a kertünkbe látogatnak a madarak, a békák, a denevérek, a méhek és a lepkék?

Az általános iskolás korosztálynak szól a Vakondoló vers- és dalillusztrációs rajzpályázat. A Vadonleső Program által felkért, a természetvédelem nagyköveteiként munkálkodó művészek – Tóth Krisztina, Ijjas Tamás és Gryllus Vilmos – a saját stílusukban dicsőítik a vakondot versek és dalok formájában. A szövegek megtalálhatóak a Vadonleso.hu oldalon, ezekhez várnak illusztrációkat alsó és felső tagozatos gyerekektől. Mindkét pályázat esetében digitálisan kell feltölteni az alkotásokat 2023. október 15-ig a Herman Ottó Intézet honlapján.

A gyerekek alkotásai ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy változzon a vakondról kialakult vélemény, hiszen nagy eséllyel kétféle kép él a többségünk fejében erről a kisállatról. Az egyik a bájos, cseh mesefigura, a másik pedig a kerteket feltúró élőlény. Nem mellesleg azonban hazánkban a legkorábban törvényi oltalmat nyert állatok körébe tartozik a denevérekkel, a cickányokkal, a sünökkel és 89 madárfajjal együtt. Magyarországon 1901 óta védett, természetvédelmi értéke 25 ezer forint.

Kerti munkájuk igencsak hasznos lehet. A jelenlétüket egyértelműen jelző vakondtúrások bosszúságot okozhatnak, ez azonban eltörpül a vakond talajlazító, valamint rovarkártevő-gyérítő szolgáltatását is figyelembe véve. Kizárólag állati táplálékot, elsősorban a föld alatt mozgó férgeket, csigákat, rovarokat és azok lárváit fogyasztja. Bélelt telelőkamrájának közelében található egy élelemraktár. A felszínen ennek helyét egy különösen nagy vakondtúrás jelzi. A túrás alatt több száz földigilisztát gyűjt össze, amelyek télen olyan merevek, hogy nem tudnak elmászni. Így eleven, nem romló élelmiszerraktárt képeznek. A kerti és szántóföldi növényeket viszont „nem bántja” célzottan a vakond, az ugyanakkor előfordulhat, hogy a gyökerek az útjába kerülnek – írja Bajomi Bálint a Vadonleso.hu oldalon.

Ökoszisztéma mérnököknek is nevezik a vakondot, hiszen ásó tevékenységével alaposan megváltoztatja a környezetét a föld levegőztetésével és a mélyben lévő talaj felszínre hozatalával. A vakondtúrás nem más, mint az akár száz méternél is hosszabb járatrendszeréből kitermelt föld. A gereblyével szétterített vakondtúrások azonban még tovább is segíthetik a talajfrissítést, a forgatást.

Magyarországon csak a közönséges vakond fordul elő, igen gyakori faj. Holott fekete színű, puha, selymes bundája az 1930-as években majdnem a teljes állomány pusztulását okozta, ugyanis felfedezte magának a szőrmeipar. E tekintetben azonban jól jött a gazdasági világválság, és az addig milliószámra exportált vakondbundára már nem volt kereslet.

Vakond vagy vakondok a helyes?

Van még egy égető kérdés az idei Év emlősével kapcsolatban. Még pedig, hogy vakond vagy vakondok az egyes számú megnevezése? A Magyar Etimológia Lexikont segítségül hívva kiderül, hogy a vakondok kifejezés volt előbb. Azt írják, a vak származéka kicsinyítő elemekből álló -ndok, -ndék képzőegyüttessel, tehát „vakocska”, a néphit szerint ugyanis ez az állat nem lát. Mai köznyelvi vakond alakja a 19. században született, a többes jelnek vélt -ok kivetésével.

Ha a magyar irodalmi alkotásokban keressük a választ, akkor azt láthatjuk, hogy Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Juhász Gyula is a vakondok kifejezést használja egy-egy költeményében, míg Radnóti Miklósnál a vakond fordul elő az egyik versében.