Július hatodikán a Csabák ünneplik névnapjukat, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel még Dominika, Ézsaiás, Izaiás, Járfás, Miletta, Morella, Romola, Romulusz, Atalanta, Gyárfás, Marina, Nedda, Tankréd, Józsiás, Metella, Tilda, Matild, Tomaj, Tamás, Marietta, Mária nevű ismerőseiket is.

Csaba eredete: török-magyar eredetű; jelentése: pásztor, kóborló. Csaba jelentése: A Csaba név nagyvonalú egyéniség kibontakozását segíti. Bár jó képességei vannak ahhoz, hogy az üzleti világban érvényesüljön, és ügyesen bánik a pénzzel, mégis mások irányításához és a szervezési feladatokhoz nincs igazán tehetsége. Ez részint önbizalomhiányának is köszönhető. Ízlése kifinomult, és megteremti annak a lehetőségét, hogy azt ki is elégítse. A külső megjelenés is nagyon fontos számára.

Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek!