– Összetartó, jó osztály voltunk, most is azok vagyunk, szeretettel fogadtuk egymást – húzta alá Lambert Eszter. – Mindenki végigdolgozta az életét, s ha nem is lett mindegyikünk borász, a földtől, a szőlőtől, akár csak egy tanya és kisebb birtok révén egyikünk sem szakadt el.