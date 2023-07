A legfrissebb adatok szerint a tó azóta valamelyest hűlt, Gyenesdiáson csütörtök reggel már „csak” 28,2 Celsius-fokos volt a víz. Az érték magas, de nyáron, különösen júliusban nem szokatlan. A rekord most aligha fog megdőlni, mert a hivatalos adatok szerint 2003 júniusában és 2006 júliusában Siófoknál egészen 31 Celsius-fokig melegedett a Balaton.

A Balaton hőmérséklete sem egységes, a víz a sekélyebb déli parton hamarabb felmelegszik. Évek óta nem volt olyan magas a Balaton vízállása nyáron, mint most. Míg 2020-ban 100 centiméter, 2021-ben 105, 2022-ben 88 centiméter volt a Balaton vízszintje, most 108 centiméter. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton vize mindenütt kiváló vagy jó. A felmelegedett víz a tó élővilágára is hatással lehet. Tartós napsütés esetén előfordulhat algásodás.