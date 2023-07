Sajnos még a legalaposabb tervezés mellett is megtörténhet például, hogy az egyik családtag hirtelen megbetegszik vagy baleset történik vele, és emiatt az egész család kénytelen otthon maradni. Ha az elmaradt utazás élményét nem is lehet kárpótolni, az anyagi veszteséget igen, ami talán nem is kevés egy három-négy fős család egyhetes nyaralása esetén. Minél nagyobb az anyagi kockázat, annál inkább érdemes útlemondás biztosítással is készülni az útra.

Mire szolgál az útlemondás biztosítás?

Ahogy a neve mutatja, a meghiúsult utazásokra nyújt kártérítést, nem mindegy viszont, hogy milyen okból kellett lemondani az utazást. A sztornó biztosítás alapvetően a biztosított személyek utazásképtelensége esetén térít, ha velük vagy közvetlen hozzátartozójukkal történik baleset, súlyos betegség vagy haláleset, illetve olyan váratlan esemény, mint például hogy betörtek az otthonukba vagy elveszítették a munkájukat. A sztornó biztosítás fedezetet nyújt, ha ilyen okokból a biztosított nem tud elutazni, vagy idő előtt meg kell szakítania az utazását.

Mikor nem térít az útlemondás biztosítás?

Értelemszerűen például akkor, ha nem a fentiekhez hasonló súlyos körülmény áll be, vagyis ami miatt az utazónak nem kell feltétlenül lemondania az utazást: ha éppen rossz az idő az úticélon, vagy meggondolta magát, esetleg mégsem ér rá elutazni. De nem térít a biztosítás akkor sem, ha nem váratlan megbetegedés vagy baleset történt, hanem régóta ismert betegségről vagy előre tervezett, nem sürgős kórházi kezelésről, esetleg csak egy megfázásról van szó.

Mire nyújt kártérítést?

Alapvetően bármilyen előre kifizetett utazási szolgáltatásra és a lemondás miatt felszámított kötbérre: utazási iroda részére előre befizetett összegre, utazási költségre (például repülőjegyre), a lefoglalt szállás befizetett szállásköltségére stb. A lényeg, hogy ezeknek a költségeknek a befizetését az utazó számlával igazolni tudja.

Fontos, hogy a biztosító maximum a biztosítási szerződésben feltüntetett limitig fizet kártérítést, út megszakítása esetén pedig a hátralévő napokra időarányosan térít.

Azt tanácsolhatjuk mindenkinek, aki útlemondás biztosítás iránt érdeklődik, hogy gondosan olvassa át a biztosítási feltételeket, mert a biztosítók feltételeiben jelentős eltérések lehetnek – alapvetően az út lefoglalását, a repülőjegy megvételét és a szállásfoglalást követően érdemes minél előbb megkötni a sztornó biztosítást is.