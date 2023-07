Televíziós műsorok foglalkoznak ezzel a tömegeket kínzó kérdéssel, sőt, forgatócsoportok áldozzák fel magukat, és a helyszínekre települve hol a siófoki Aranypartról, hol Opatijából – az egykori Abbáziából – jelentkeznek be és tudósítanak a környezetről, szállásokról, szolgáltatásokról és nem utolsósorban az árakról. Csak arra kell ügyelni, hogy ez a kitelepülés lehetőleg heteken át kitartson, napidíjjal, közvetlenül a két, hűsítő hullámokkal szolgáló vízpart mellett. A jó munkához ugyanis tudvalévőleg idő kell.

Mindenesetre nem kívánunk állást foglalni a magyar tenger kontra horvát Adria kérdésben, még akkor sem, ha egy hazai szatirikus hetilapban már évtizedekkel ezelőtt így szólalt meg az üdülni vágyó, ám szerény anyagiakkal rendelkező magyar ember: „Az idén nincs elég pénzem, hogy maszek alapon a Balatonnál nyaraljak. Be kell érnem valami külföldi utazással...”

Ez természetesen túlzás volt már a maga idejében is, de életérzést kifejező poénnak remekül megfelelt. Az biztos, hogy legyen bármelyik helyszín is az úti cél, alapesetben mindenütt meg kell fizetnünk az árát. Legfeljebb azt tehetjük, hogy idén nyáron sem utazunk sehová, hanem itthon maradunk. Bár, ha jól belegondolunk, ez is egy vagyonba fog kerülni.