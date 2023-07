Táplálkozás 1 órája

Nagy melegben jól esik egy könnyű vacsora

Az év legmelegebb időszakában az utolsó, amire vágyunk, az az órákig tartó sütés-főzés. Ráadásul a kánikulában nem is esnek jól a nehéz fogások. Így a legkézenfekvőbb megoldás könnyű és gyors ételek készítése. Ilyenkor a nyár királya, a lecsó, valamint a szezon zsenge zöldsége, a cukkini is sűrűn a tányérra kerül. De remek alapanyag a tök is, sőt, a jolly jokernek számító tésztás fogásokkal sem lőhetünk mellé. Ezek közül ajánlunk egyet, a lecsós-tejszínes pennét.

Hozzávalók: 1db piros kaliforniai paprika, 1db sárga kaliforniai paprika, 1fej vöröshagyma, 10dkg bacon, 40dkg penne, só, 1ek olaj, 1tk paradicsompüré, 2dl cukrozatlan habtejszín, bors 0.5csok petrezselyem. A lecsós penne elkészítéséhez a paprikákat négyfelé vágjuk, kimagozzuk, a húsukat felcsíkozzuk. A meghámozott hagymát és a bacont felaprítjuk. A pennét forrásban lévő, sós vízben kifőzzük a csomagolásán megadott utasítás szerint. Az olajat felforrósítjuk, és aranyszínűre pirítjuk rajta a hagymát és a bacont. Hozzáadjuk a paprikacsíkokat a paradicsompürével együtt, és további 3 percig pirítjuk. Felöntjük a tejszínnel, nagy lángon 3-5 percig forraljuk, azután lehúzzuk a tűzről, megsózzuk, megborsozzuk. Végül a raguhoz keverjük a finomra vágott petrezselymet, és összeforgatjuk a leszűrt tésztával. Forrás: mindmegette.hu

