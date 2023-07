Sokaknak csak ilyenkor jut eszébe az éves karbantartás, illetve vannak, akik most szánják rá magukat a klíma beszerelésére. A Fanny magazin segítségével összegyűtöttünk pár haszos tippet a megfelelő szakember kiválasztásához és a kóklerek kiszűréséhez.

A szakember kiválasztása előtt alaposan tájékozódjunk. Célszerű közösségi csoportokban is érdeklődni, és szánjunk időt a vélemények elolvasására. Sajnos előfordul, hogy a klímaszerelő cégek szakképesítés nélküli klímaszerelőket is alkalmaznak, ezért mindig ellenőrizzük, hogy a szerelőnek van-e saját névre szóló F-gáz száma, amit akár mi is lekérdezhetünk a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság honlapján.

Bár sokszor számla nélkül olcsóbb valamilyen szolgáltatást igénybe venni, arra sem árt gondolni, hogy probléma esetén nem tudjuk fogyasztói jogainkat érvényesíteni, ez pedig akár súlyos összegekbe is kerülhet. Nem beszélve arról, ha garanciális a gép, hiszen sok esetben a pecsét mellett számlával is igazolnunk kell az elvégzett munkákat.

Gyanakodjunk, ha túl olcsó a szolgáltatás, hiszen ez gyakran felületes munkát takar, ezzel szemben egy jó szakember megkéri a munkájának az értékét. Ez hosszú távon lesz kifizetődő, hiszen csökkenti az elhanyagolt karbantartásból fakadó meghibásodás kockázatát.

Azt is kérdezzük meg, hogy mit tartalmaz pontosan az árajánlat. Sok szerelő több ezer forintot kér el klímatisztítás címén néhány perces munkáért, ami csupán a szűrők kiporolásából és a klíma vegyszerrel való befújásából áll. Ez azonban nem helyettesíti a vegyszeres átmosást, ami valóban eltávolítja a lerakódott szennyeződést.

Több klímamárka forgalmazója a jótállás feltételéül szabja a minimum háromméteres csőhossz beépítését. Ha a szerelő két méterre adja az ajánlatot, akkor számítsunk arra, hogy méterenként plusz felárat kell megfizetnünk. Ellenkező esetben elveszítjük a garanciát, esetleg hangosabb lehet a klíma működése.

Kövessük végig a munkafolyamatot. Sok esetben a klímaszerelők kihagyják a vákuumolást és a nyomáspróba-ellenőrzést, amivel időt és pénzt takaríthatnak meg. Ha viszont később derül ki, hogy ereszt a rendszer, az igen költséges lehet számunkra a szerelés és a hűtőközeg pótlása miatt.

