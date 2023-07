A gerinc alapvető anatómiájának ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az érintettek megértsék a gerincsérv kialakulásának folyamatát, a tünetek jellegzetességeit, és azt, hogy a hiedelmeket érdemes fenntartásokkal kezelni. Ellenkező esetben a tévhitek rossz irányba terelhetik a döntéseiket és hátráltathatják a gyógyulásukat.

A 10 tévhit és cáfolata

1. A porckorongok könnyen elcsúszhatnak

Mivel a porckorongok, anatómiailag erősen beékelődnek a csigolyák közé és stabil szalagokkal szilárdan rögzülnek, ezért nem elcsúsznak, hanem megsérülnek. A porckorong külső, rostos gyűrűje meggyengül, megreped vagy elszakad.

2. A gerincsérv fájdalommal jár

Az esetek jelentős részében fájdalommentes, ezt bizonyítják azok a kutatások, amelyek során a vizsgált személyek többségénél találtak valamilyen elváltozást a gerincen, de ezek nem okoztak fájdalmat. A gerincsérv előfordulása a korral emelkedett: a 70 év felettiek több mint 70%-ánál volt jelen fájdalom nélkül.

3. Az MRI megmutatja a derékfájdalom okát

Az MRI csak az anatómiai elváltozásokat, esetleges eltéréseket mutatja meg, sokszor olyanokat is, amelyek semmiféle tünetet nem okoznak.

4. A derékfájdalom gerincsérvre utal

A derék fájdalmának számos más oka is lehet. A specifikus derékfájdalom esetében konkrétan ismert a kiváltó ok: gyulladás, sérülés, gerincvelő kompresszió, és megvan rá a konkrét kezelési mód. A nem-specifikus derékfájdalomnál (ilyen az esetek 90%-a) a fájdalom mögött nincs egyértelmű strukturális vagy patológiai ok. Olyan multifaktoriális probléma, aminek a kialakulásához több tényező együttes hatása szükséges (kialvatlanság, túlterhelés, stressz, félelem, szorongás, genetika, műtétek).

5. Ha gerincsérv, akkor életünk végéig vigyázni kell, nem szabad mozogni

A mérsékelt mechanikai terhelés pozitív hatással lehet a porckorongok regenerációjára, elősegítheti a gyógyulást és csökkentheti a fájdalmat.

6. Ha gerincsérv, akkor tilos a futás

Bizonyos porckorongsérv tünetek esetén a dinamikus mozgást (beleértve a futást is) egy ideig hanyagolni kell, de ahogy a szervezet engedi fokozatosan el lehet kezdeni a mozgásos gyakorlatokat. Később a gyakori futás bizonyítottan pozitív hatással van a porckorong szerkezeti adaptációjára.

7. Elkerülhetetlen a műtét

Még a súlyos tünetekkel járó sérv esetén is előfordulhat a spontán gyógyulás. Természetesen vannak olyan esetek, amikor viszont valóban szükség lehet rá (tartós és intenzív fájdalom, reflex kiesés, izomgyengeség, a konzervatív kezelések eredménytelensége, tünetek romlása).

8. Gerincsérvnél stabilizálni kell a törzs gyenge izmait

Nincs arra bizonyíték, hogy ez hatékonyabban szüntetné meg a fájdalmat, mint bármilyen más mozgásforma.

9. Akinek gerincsérve van, egy életen át gyógytornázni kell

A tünetek múltával nincs szükség “fenntartó” kezelésre, nem szabad állandósítani magunkban a betegségtudatot.

10. A gerincsérv örökletes

Nincs olyan konkrét gén, ami a derékfájdalomért lenne felelős.

Természetes, hogy mindannyian megijedünk, ha úgy érezzük, hogy az egészségünk veszélybe kerül, akár vélt, akár valós a fenyegetés. Régebben azt hittük, hogy a porckorongsérv egy valós és rendkívül súlyos veszély. A kutatások félreértelmezésével, a személyes tapasztalatok tényként közlésével, az ismeretek hiányával és a média fél igazságaival, könnyen bele lehet kerülni a hiedelmek szövevényes hálójába.

De hála a friss kutatásoknak, ma már tudjuk, hogy a gerincsérv nem egy végzetes elváltozás, és megfelelő terápia alkalmazásával a tüneteink gyorsan enyhülhetnek.

A cikket, ahol részletesebben tárgyaljuk a mítoszok tudományos cáfolatát itt találja.