Ha ételérzékenységünk van vagy épp diétázunk, a legnagyobb gondot az utazások alkalmával általában a speciális összetételű élelmiszerek beszerzése okozza. Épp ezért érdemes még utazás előtt megvásárolni az alapanyagokat, így biztosra mehetünk az összetétellel kapcsolatban és amiatt sem kell aggódnunk, hogy nem találunk a nyaralás alatt az étrendünkbe illeszthető harapnivalókat. A megszokott, jól bevált szeletek, snackek, könnyen szállítható, nem romlandó késztermékek bármikor azonnali megoldást jelenthetnek egy-egy utazás alkalmával. A házi készítésű változatokból a muffinok, a margarin alapú szendvicskrémek (például vöröslencsekrém), a kásák és a töltött tortillák is jó opciók lehetnek, Rama vajalternatívával pedig 100%-ban növényi alapú, pálmaolaj-, tej és tartósítószermentes fogásokat készíthetünk.

Illusztráció: MW

Fontos észben tartani, hogy egy hosszabb utazás alatt könnyen felmelegszenek az ételek az autóban, nincs ez másképpen az előre elkészített ételek esetében sem. Figyeljünk oda arra, hogy a meleg nyári napokban kerüljük a könnyen romló fogásokat, a szendvicseket tartsuk hűtve (pl. hűtőtáskában).

A strandon is mindig kérdezzünk

Lángos, hekk és palacsinta: már egy egyszerű strandolás is fejtörést okozhat, ha speciális étrenden élünk. Bár kevesen tudják, de hivatalosan minden étel kapcsán, amit megvásárolhatunk, az árusítónak tájékoztatnia kell a vevőt az esetleges allergénekről, és ez a szabály vonatkozik a strandokra is. Azonban érdemes egy kicsit körültekintőbbnek lenni az ilyen esetekben és akár konkrétan rákérdezni az összetevőkre a félreértések elkerülése érdekében. Amennyiben bizonytalan válaszokat kapunk, inkább ne kockáztassunk, és próbáljunk meg más alternatívát keresni.

A tipikus, strandon kapható ételek között is akadnak egészségesebb, illetve a különböző diétákba illeszthető változatok, azonban fontos, hogy a mentes felirat ne tévesszen meg minket. Cukormentes fagylaltok, sütemények esetében érdemes rákérdezni, hogy természetes gyümölcscukorral, vagy édesítőszerrel van-e édesítve a termék, mert xilitnek például van szénhidráttartalma, illetve egyes édesítőkre érzékenyek is lehetünk. A laktóz- és a tejmentesség is gyakran félreértésre ad okot, mivel két különböző problémáról van szó: előbbi tejcukor-érzékenységkor, utóbbi tejfehérje-allergia esetén fontos. Ha előre látjuk, hogy bizonytalan az élelmiszerek beszerzése, készüljünk előre inkább fogásokkal.

Külföldön az előre tájékozódás elengedhetetlen

Ha külföldre utazunk, általában számolnunk kell azzal is, hogy nem ismerjük az adott környéket, a helyiekkel nem beszélünk közös nyelvet, nem tudjuk hol találunk megfelelő élelmiszereket kínáló boltot, vagy számunkra is ehető fogásokat az éttermekben. Akár az is előfordulhat, hogy az adott országban a boltok kínálata a diétánkba illeszthető élelmiszerekből elég szegényes. Érdemes ezekről előre tájékozódnunk, hiszen a legtöbbször az otthonról hozott harapnivalók is csak átmenetileg oldják meg a problémát.

Amennyiben kiválasztott úticélunkban kevésbé ismerik az ételérzékenységeket, jobban járhatunk egy apartmanos szállással, ahol magunknak tudjuk elkészíteni a fogásokat. Érdemes utánaolvasni, hogy a helyi államigazgatás foglalkozik-e az adott érzékenységgel: Olaszországban például a gluténmentes éttermeket/szállásokat egy szervezet akkreditálja, így ezeken a helyeken nyugodt szívvel ehetünk. Ezenkívül hasznos társunk lehet egy fordítóprogram is, hogy könnyebben tudjuk kommunikálni az igényeket az éttermekben, boltokban.