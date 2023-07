Az összes csodálatos dolgot, amit a Balaton kínál, könnyű szem elől téveszteni: az ízletes lángostól kezdve a hűsítő fagylaltokig, a csodálatos strandokig és a festői tájakig. Akár helyi vagy, akár turistaként érkezel, könnyen el lehet veszni a sok lehetőség között. A Balaton varázslatos hely, és mi úgy döntöttünk, hogy összeszedünk mindent, ami fontos lehet a tónál.

Ez a cikk átfogó útmutató lesz, hogy hol találsz finom lángost, melyik cukrászdában vehetsz szuperfinom fagyit, hol vannak szabadstrandok és fizetősek, és sok más érdekesség. Készülj fel egy kalandra, amit csak a Balaton nyújthat – minden áron.

Ma, 2023-ban, a fagylalt egy igazi gasztronómiai élmény, és sokkal több mint egyszerű hűsítő. A mesterséges ízek helyett a természetes, prémium összetevők és a kézműves fagylaltok kerültek előtérbe. Gyakoriak a szokatlan és izgalmas ízek, mint a levendula, a füge-mascarponé vagy a gin-tonik.

A vegán és laktózmentes opciók is elterjedtek, hogy mindenki megtalálhassa a számára tökéletes fagyit. A fagylaltozókban színes fatáblák, ínycsiklandó képek és kreatív fagyikelyhek hívják fel a figyelmet.

Nos, akkor mutatjuk a toplistát!

Badacsony – La Téne

Balatonakarattya – Sissi Fagyizó

Balatonalmádi – Stégfagyizó

Balatonboglár – Pacó bácsi fagyizója

Balatonfüred – Bagaméri

Balatonfüred – Füredi Fagyizó

Balatonkenese – FagyiOázis

Balatonfüred – Soprano

Balatonfüred – Love and Gelato

Balatonlelle – Zsúr fagylaltozó

Balatonlelle – Geleta cukrászda

Balatonlelle – Márton cukrászda

Balatonmáriafürdő – Florida Fagyizó

Balatonmáriafürdő – Vitorlás fagyizó

Balatonszárszó – Diána Fagyizó

Balatonszárszó – Léda fagyizó

Balatonszemes – Zamat Fagyizó

Csopak – Csopi Fagyizó

Fonyód – Nosztalgia fagyizó

Fonyód – Perfetto fagyizó

Gyenesdiás – Bringatanya

Keszthely – Libás strand büféje

Mindszentkálla – Kőfagyi

Révfülöp – Móló Cukrászda

Révfülöp – Tat Fagyizó

Siófok – Ice Cream Zagreb

Siófok – Meggyfa Fagylaltműhely

Siófok – Dinasztia cukrászda

Siófok – Grósz fagyizó és kávézó

Szigliget – Szigligeti Fagylaltozó

Tihany – Apátsági Rege cukrászda

Tihany – Erzsike Fagyizó

Tihany – Levendula kézműves fagyizó

Zamárdi – Summer fagyizó

Zamárdi-Felső – Hirschmann Fagyizó

Ha Balaton, akkor lángos. Körbejártuk érte a tavat és a témát, hogy kiderítsük, nem drágább, mint tavaly. Közben összegyűjtöttük a legjobb helyeket is, ahol biztosra veheted, hogy a legfinomabb lángost kapod.

Alsóörs – GYURI LÁNGOSOZÓJA: Ha Alsóörsre látogatsz, feltétlenül keresd fel a strandon belül található Gyuri lángosozóját! A helynek lehet, hogy van hivatalos neve, de a helyiek egyszerűen csak Gyuri lángosozójának hívják. Itt készül a környék legfinomabb lángosa, így a látogatásod során mindenképpen érdemes megkóstolnod.

Balatonederics – Delta Büfé: A Delta Büfé Balatonedericsen, a 71-es és 84-es főutak találkozásánál található. A tulajdonos szerint a titka a tésztában rejlik, és arra is figyel, hogy a lángos ne szívja meg magát olajjal. A fokhagymás-sajtos-tejfölös lángosukban nem fogsz csalódni, és hatalmas adagot kapsz, ami biztosan eltelít.

Balatonfenyves – Laci Bácsi Lángosozója: Balatonfenyvesen, a strand szélén találod Laci Bácsi Lángosozóját, ahol a lángosokat 1983 óta ugyanazzal a recepttel készítik. Itt megtalálhatod a klasszikus ízek mellett az édes változatot, valamint a húsos változatot, amit darálthússal töltenek meg és zöldségekkel, mustárral, ketchuppal és majonézzel kínálnak.

Balatonföldvár, Nyugati strand – Bogi Büfé: Állsz a sorban a hófehér fal előtt, és közben vaníliás, fahéjas illat leng körbe a palacsinták miatt. De eltökélt vagy, sajtos-tejfölös lángosra vágysz, egy kis fokhagymával… Vagy jöhet egy palacsinta is?!

Balatonlelle, Szabadstrand – Napfény Büfé: Az adagolás nagylelkű, a lángos nagy és laktató. Az ízek pedig finomak és jól összehangoltak. Ajánljuk mindenkinek!

Balatonmáriafürdő – Gyufa Büfé: Lángos Guba!!! Máktöltelékkel és meggyraguval töltött lángos, vanília szósszal leöntve – erre nincsenek szavak. És még egy csomó féle lángos van! A legjobb, ha ebéd helyett eszed! Nem, nem uzsonnára vagy nasinak!

Balatonmáriafürdő – Lángos World: A lángos nem zsíros, ami igazán különlegessé teszi. A belső puha, a külső pedig ropogós! S külön jó, hogy a lángosban a hagyományos ízek és az újító ötletek is helyet kaptak, így mindenki talál kedvére valót!

Balatonszéplak – Zsuzsika Grill Büfé: Először a ropogós külsőt érzed, majd a belső puhasága a fokhagymás, sajtos ízzel összhangban kápráztat el! A tészta textúrája tökéletesen kiegyensúlyozott: sem túl kemény, sem túl lágy, éppen olyan, amilyennek lennie kell!

Fonyód – Lángos és Palacsinta: Ha itt állsz sorba néhány finom falat reményében, az lesz a legnagyobb gondod, hogy mit is válassz! Palacsintát? Lángost? Mindkettőt? De milyet? Annyira finom minden

Hévíz, Nagyparkoló – Faló büfé : Hévíz legfinomabb lángosa a Nagyparkolóban várja a látogatókat. Próbáld ki a Faló büfé lilahagymás, velős változatát vagy a szalonnás, sajtos-tejfölös hagymást. Ha igazán éhes vagy, kérheted menüben is, például babgulyás vagy halászlé mellett. Édes változatban is kapható, így a lekváros vagy porcukros is megkóstolható.

Keszthely – Z Lángosdája: Keszthelyen Z lángosdája egész évben várja a látogatókat. A helyi specialitások között megtalálhatók a feltét nélküli, a sajtos-tejfölös, a lilahagymás és az Erős Pistás-tejfölös változatok, de édes ízekben is kínálnak lángost. Töltött változatban is kapható, és emellett kürtöskalácsot is lehet náluk kapni.

Keszthely – LángoSOS: Keszthelyen A Stop Shop üzletei között kered ezt a lángosozót. A rajongók szerint azért van a nevében az SOS, mert az éhségen még a legválogatósabbaknak is SOS segít.

Siófok – Calypso: Közvetlenül az Ezüstpart vitorláskikötő partján kóstolgathatod a lángosodat. Az ízletes, friss feltétek igazi gasztronómiai élvezetet nyújtanak, minden falat egy külön kaland.

Tihany – Móló Büfé: Tihanyban, a DRK Beach bejáratánál találod a Móló Büfét, ahol hatalmas, gazdagon feltételes és eszméletlenül finom lángost kínálnak, ráadásul mindezt barátságos áron. Ha arra jársz, ne hagyd ki ezt a helyet!

Zamárdi, Csipi mama lángosa – a sportpálya melletti Őstermelői Piacon várja vendégeit. A „Piedonéba” kolbász, bab és lilahagyma, a Bajor töltött lángosba kolbász és lilahagyma, a „Pistabácsisba” a kolbász és lilahagyma mellett erős zöldpaprika, a Hawaii-ba pedig a sajt mellé sonka és ananász kerül.

