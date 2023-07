Nem kell megvárni még a pénteket sem, a Plázson ugyanis már csütörtökön beindul a buli: a nagyszínpadon Curtis szövegel majd, előtte Essemm és 4Tress fűtik fel a hangulatot, míg az afterpartyról ezúttal is DR BRS gondoskodik a SzerelemCsütörtökkel, hogy belemozgasson mindenkit a hétvégébe.

Pénteken szólj anyunak, hogy a városban a Halott Pénz! A csapat rendszeres visszajárója a Plázsnak és minden alkalommal feledhetetlen koncertet adnak a Balaton partján, így most is ezt várhatjuk. Mindeközben folytatódik a Bahart x Plázs Boat Party is, ezúttal Metha-val (Be Massive) a fedélzeten hajózhatunk egyet, majd szokás szerint folytatódik a buli a Plázs Clubban a Be Massive dj-ivel: Dubecticuttal, Robert Makaival és WhoMannel. Ha péntek, akkor Metzker & Friends az Arénában! Metzker Viktória most a Tits Ganggel készül, azaz Yaminával karöltve veszik be a dj pultot, de szokás szerint Koósz Milán is beáll lemezeket pörgetni.

A részletesebb programot a likebalaton.hu oldalon találsz.