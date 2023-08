Szeretettel várják azokat a fiatalokat, akik szívesen hímeznek, rajzolnak vagy épp a mesevilág és a mesekönyvek iránt érdeklődnek.

Sági Lajosné, a könyvtár vezetője elmondta, a nyáron hétről-hétre megtelt gyerekzsivajjal az intézményük. Volt olyan csütörtöki délelőtt, hogy negyven gyermeket is vendégül láttak, mert nemcsak foglalkozást tartottak nekik, hanem zsíros kenyérrel, süteménnyel, teával, üdítővel is kedveskedtek a résztvevőknek.

Mórocz Zoltánné, Ági néni kreatív ötletei alapján, és elsősorban a könyvtárban fellelhető alapanyagokból készültek a kedves kis tárgyak, díszek, de az idei esztendőben is szülők, nagyszülők és készséges támogatók anyagi segítségével valósulhatott meg az egész nyáron át tartó tábor.

A könyvtárosok tehát még a nyár utolsó napján is, 9 órától várják a gyerekeket, valamint a Besigheim Játszótéren, szeptember 2-án várják a fiatalokat szülőket, ahol a Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesületével közösen terveznek programot.