Klotz Péter a település polgármestere a likeBalaton.hu-nak azt nyilatkozta, olyan német nyugdíjasok telepednek le náluk, akik korábban, még aktív dolgozóként nyaraltak a Balatonnál, és jártak a faluban.

– Az elmúlt években összesen öt német pár költözött hozzánk, legutóbb idén gyarapodtunk egy új családdal – mondta Klotz Péter. – Azt vettük észre, hogy nagyon jól beilleszkedtek a németek a györöki közösségbe. Aktívan részt vesznek minden programunkon, még a mély magyar eseményeken is, amit nem igazán értenek, de elmagyarázzuk nekik, hogy miről szól. Érdekli őket a magyar kultúra és olykor még adománnyal is támogatják a rendezvényeket – tette hozzá a polgármester. Klotz Péter hozzátette, több német nyugdíjassal is beszélt, akik elmondták, azért is választják Magyarországot, mert nem tudják elviselni a német migránspolitikát.

Lombár Gábor Balatonfenyves polgármestere, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke a portál kérdésére elmondta, már évekkel ezelőtt „megjelentek” a németek a településen és vásároltak épületet. A mintegy 5300 ingatlan közül körülbelül 300 van külföldi tulajdonban. Lombár Gábor kiemelte, a legtöbb németeké, ezért is szerveznek minden évben német nyelvű lakossági fórumot.

