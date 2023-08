A Plázs ezen a hétvégén is csúcsra járatja a partihangulatot. A fellépők teljes listája a likebalaton.hu oldalon megtekintheted.

Pénteken – a tavalyi fantasztikus siker után – a siófoki Plázsra visszatér a Holi Beach Fesztivál. Szombaton pedig az Aréna sátrában beindul a Disney Beach, a homokon pedig elszabadulnak a női energiák a Lunar Girls Night-on.

Vannak olyan éjszakák, amik egyértelműen a történelemkönyvek lapjaira kívánkoznak. A tavalyi nyár Holi Beach Fesztiválja egészen biztosan ilyen volt. Most pénteken visszatér a Plázs egyik idei legnagyobb dobása, és az ország legkedveltebb fellépőivel veszik be a Balaton bulicentrumát, ahol a nagyszínpadon lép majd fel a VALMAR és Kkevin. A legszínesebb arcoknak pedig ezúttal is több száz kiló holi porral kedveskednek.