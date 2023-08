Ilyenkor a szarvasbikák jellegzetes hangja jelzés a többieknek, hogy ki a ház ura. A semmi máshoz nem hasonlító hang kifejezi a bikák testi erejét is, egyben jeladás egyfajta versengésre, azért, hogy a természet parancsa alapján, kétharmad év múlva a legéletrevalóbb, legerősebb bikák utódai jöjjenek világra.

Augusztus végén kezdődött a szeptember végéig tartó erdei, esti, hajnali koncert, mikor jelentkezhetnek a trónkövetelők, a bikák felmérik az erőviszonyokat. Néha, mintegy békésen egymás mellett ballagva mérik fel, melyikük a rátermettebb, alkalmasabb az utódlásra, s ha ilyenkor egyikük sem tartja magát gyengébbnek, megkezdődik a viadal. Összeakadnak az agancsok, így mérik össze erejüket. Támadnak, és egyben védekeznek is, az egymásba fonódó, egymásnak feszülő agancs-ágak óvják is testüket a másik szúrásától. Ritka a sérülés, de végül így is kiderül, ki kerül ki győztesen a küzdelemből.

Homoki Nagy Istvánnak, a múlt század közepén Gemencben forgatott Gyöngyvirágtól lombhullásig című filmjében láthatták sokan ezt a nemes küzdelmet, s hallhatták a szerelmes bikák különleges nászdalát. A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. pedig néhány év óta, ilyenkor ősz közeledtével lehetővé teszi a jelentkezőknek, hogy helyszínen hallhassák azt.

Péntektől két héten át olyan szarvasbőgés-hallgató túrákat szerveznek, amelyeken ezt a vadállomány zavarása nélkül bárki megcsodálhatja. Tartanak estefelé, az elmúlt években gyűjtött legérdekesebb hullajtott agancsokból bemutatót, láttatni azt is, hogy a szakember mit olvashat ki ezekből a fejdíszekből, megszólaltatnak bőgőkürtöket is, majd alkonyatkor kisvasúttal bemenve az Európa legnagyobb ártéri erdejének számító Gemenc ilyenkor leghangosabb erdőrészletébe, ott a kíváncsiak élőben is hallhatják a szarvasbikák bőgését.

Más hang is felveri néha az erdő csendjét, tart a gímszarvas vadászat. Külföldiek is jönnek, hogy számukra értékes, nemes trófeákra tehessenek szert. Így, elkerülendő a baleseteket, a most következő vasárnaptól, egészen szeptember végéig erdőlátogatási tilalom van minden nap délután háromtól másnap reggel kilenc óráig a bő félszázezer hektárnyi vadászterületen.

Csak a megmaradt hat nappali órában lehet kirándulni a Duna és a Sió árterén, Szekszárd közelében a bárányfoki, keselyűsi, a pörbölyi és a Báta környéki erdőterületeken, a Szekszárdtól nyugatra és Szálkától északra található erdőkben, valamint a sötétvölgyi parkerdő és a horgásztó kivételével Sötétvölgy környékén. Ugyancsak zárt a kirándulók előtt szeptemberben, a nap háromnegyed részében a Bátaapáti és a Mórágy melletti vadászterület.