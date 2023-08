Nazarov professzor és Anett (Beküldött kép)

Szeptembertől az egyik paksi gimnázium diákja lesz Etessy Anett, akit a nyár elején műtött meg dr. Igor Nazarov orosz származású gyermekgyógyász, sebész. Anett azóta intenzív terápiára jár be rendszeresen Szekszárdra, és sokat javult az állapota.

Mészáros Réka, az Anett Angyalai Alapítvány elindítója, egyik vezetője elmondta, a kislány gyógyíthatatlan betegségben szenved, amelynek neve hivatalosan: CMT2C. Ez egy idegrendszeri probléma, ennek része az izmok fogyása, merevsége.

– Anettről 7 éves korában derült ki, hogy valami nincs rendben vele. Egyensúlyzavara volt, sokszor elesett, öt évig vizsgálták, lúdtappal kezelték, még meg is műtötték, de nem találták az okot, mondta Mészáros Réka. Végül a betegségét 12 éves korában diagnosztizálták. Ez gyógyíthatatlan, de terápiákkal karbantartható. Anett egyébként igyekszik olyan lenni, mint a többi hasonló korú kislány.

A műtét során az izmokat megvágták, hogy a merevséget oldják. Tizenhat bemetszést végeztek Anetten, a műtét másfél óráig tartott. A csonthártyáról fejtették le az izmokat. Anett tisztában van a betegségével, még tud bottal járni, de fél attól, hogy idővel kerekesszékbe kényszerül, ezért is vállalta a műtétet.

Mészáros Réka elmondta, az összegyűlt adományoknak köszönhető, hogy fizetni tudják a drága intenzív terápiákat. Budapestre is kellett volna járni emiatt, de arra már nem jutott a pénzből, hiszen maga az utazás is sokba kerül, egy-egy terápiás foglalkozás pedig 36 ezer forintba került volna. Szekszárdon egy gépet is bérelnek, mely megmozgatja a kislány lábát, ennek a havi díja 120 ezer forint.

A család helyzetét nem könnyíti meg, hogy korábban a paksi atomerőmű, ahol az édesapa dolgozott, rendelkezésre bocsátott nekik egy autót, melyen hozták-vitték Anettet a kezelésekre, de az édesapa nyugdíjba ment, így ez a kedvezmény megszűnt.