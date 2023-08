Egy csecsemő anyatejes táplálása az egyik legtermészetesebb dolog, ám hiába magától értetődő, gyakran kihívás elé állítja az édesanyákat. Néhányan most beavattak bennünket a történetükbe.

Titanilla két fiú anyukája. Az idősebb gyermekét három és fél éves koráig szoptatta, aki külső ráhatás nélkül, magától, a saját ritmusában választódott el. Kisebbik fia is elmúlott már kétéves, és ő is kap még anyatejet. Volt, hogy betegség esetén ez volt az egyetlen táplálék, amit elfogadott a gyermek, így szerencsésnek érzi magát, hogy megadhatja ezt neki. A fiatal anyuka azt mondta, az igény szerinti szoptatás híve, számára a hosszú ideig tartó szoptatás a természetes, ugyanakkor támadások is érték emiatt. Ma már ezzel nem foglalkozik, úgy tesz, ami neki és a fiainak is jó.

Zsófi Angliában hozta világra az első gyermekét. A szülés során komplikációk adódtak, és úgy érzi, ez is közrejátszhatott abban, hogy sem ő, sem a kisfia nem volt túl ügyes. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyságban nem is fordítanak nagy figyelmet az anyatejes táplálásra. A kórházban minden anyuka számára elérhető volt az egyszer használatos cumisüvegbe előre bekevert tápszer, amelyet az anyukáknak csak ki kellett venniük a hűtőből és megmelegíteniük. Ő azonban nagyon szerette volna természetes módon táplálni a gyermekét, ezért nehezen élte meg, hogy sok-sok erőfeszítése ellenére sem járt sikerrel.

Angliában egy szoptatási tanácsadó segítségét is igénybe vette, próbálkozott fejéssel, négy hónap után azonban elengedte ezt. Idén áprilisban született meg a kislánya Szekszárdon, és már a terhessége alatt félt attól, hogy alakul majd dolog. Aztán egy pozitív szülésélménnyel gazdagodott, és a kislánya is gyorsan ráérzett a szopizásra. Zsófi elmondta, hogy eleinte borzasztó fájdalmai voltak, de felül tudott ezen kerekedni. Ahogy elmúltak a kezdeti nehézségek, úgy megszerette a szoptatást is. Örül, hogy sikerült, büszke magukra, és szeretné minél tovább anyatejjel is táplálni a gyermekét.

– Három hónapos koráig kizárólag anyatejet kapott a kisfiam, aztán új helyre költöztünk, és valószínűleg az ezzel járó stressz hatására kevesebb lett a tejem – kezdi a történetüket egy másik édesanya. – Az tűnt fel, hogy a fiam hízása éppen csak elérte a szükséges mértéket és aluszékonyabbá vált. Ez alapján a védőnő arra gyanakodott, hogy nem jut elég tápanyaghoz. Tápszeres pótlásra volt szükség, ami eleinte nagyon macerás volt, mert minden szoptatásnál mérni kellett a kisfiam súlyát. Másfél hónap után apadt el teljesen a tejem. Szerettem volna tovább anyatejjel táplálni őt, de a mi történetünk így alakult. Az elején egyébként hamar megindult a tejtermelés, amihez a kórházban is sok segítséget kaptam. Ami szintén fontos, hogy mindezt tisztelettel, nem tolakodóan tették.

Három anyai történet, három különböző anya-baba út. Brachamerné Széles Lívia, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház szülészeti osztályának védőnője, laktációs tanácsadó is azt erősíti meg, hogy nincs két egyforma helyzet. Van olyan édesanya, akinél gyorsan beindul a tejtermelés, másnál ehhez több idő szükséges, mint ahogy a babák között is van, amelyik hamar ráérez a technikára, míg másnak ez egy picit tovább tart. Idő, türelem és kitartás kell a sikeres szoptatáshoz. Az anyatej a baba számára az ideális táplálék. Az összetétele is változó, mindig éppen olyan, amire a kicsinek a fejlődése adott szakaszában szüksége van. De nemcsak testi, hanem lelki táplálékot is nyújt egy babának, erősíti az anya-gyermek kötődést.

A laktációs tanácsadó úgy látja, sok kismama kevés tudással rendelkezik az anyatejes táplálással kapcsolatban, amikor a kórházba érkezik. A többség szinte csak a szülésre koncentrál a felkészülés során, pedig az azt követő időszak is kiemelt figyelmet érdemel. A kórházi szülésfelkészítőkön ezért hangsúlyt fektetnek erre is. Elmondta, hogy elenyésző azon nők aránya, akik biológiai okokból nem képesek anyatejjel táplálni a gyermeküket. A tejmirigyek megléte szükséges hozzá, a mell formája, mérete ezt nem befolyásolja.

A szülést követően a hormonok beindítják a tejtermelést, de az sem példátlan, hogy örökbefogadó anyát sikerült hozzásegíteni a tejtermelés beindulásához, aki így anyatejjel tudta táplálni a gyermekét. A sikeres szoptatás egyik záloga, hogy a kisbaba minél többet legyen bőrkontaktusban, gyakran kerüljön mellre. Egy újszülöttnek természetes igénye a testközelség, a folyamatos biztonságérzet.

A terhesség alatt kevés szó esik a szoptatásban rejlő nehézségekről, sokakat az első próbálkozások alkalmával meglepetésként ér, hogy eleinte kellemetlen érzéssel járhat az anyatejes táplálás. Sőt, egy ideig fájdalmas is lehet. Brachamerné Széles Lívia azonban arra buzdítja az anyukákat, ne hagyják, hogy ezek a kihívások eltántorítsák őket. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján egy gyermek számára az a legjobb, ha élete első hat hónapjában kizárólag anyatejjel táplálják, és utána, a hozzátáplálás mellett is minél tovább kap anyatejet. Egyéves koron túl is ajánlott, többek között azért, mert erősíti a gyermek immunrendszerét. Akkor is fontos, hasznos lehet még az anyatej, ha egy kicsi már közösségbe jár, ugyanis megbetegedés esetén gyorsabb, könnyebb a gyógyulás.

Aki úgy érzi segítségre, tanácsra van szüksége, nyugodtan keresheti a szekszárdi kórházban dolgozó laktációs tanácsadókat. Brachemaerné Széles Lívia, elmondta, hogy leggyakrabban mellgyulladásos problémákkal fordulnak hozzájuk az anyukák, vagy amiatt, mert aggódnak, hogy kevés a tejük. De abban is segítenek, hogy milyen gyógyszert lehet szedni a szoptatás ideje alatt. Sokszor csak egy megerősítés kell az anyukáknak ahhoz, hogy túllendüljenek a nehézségeken, hogy biztatást kapjanak ahhoz, hogy jól csinálják.

A laktációs tanácsadó hozzátette, hogy találkoznak olyan anyukákkal is, akik nem szeretnék szoptatni a kisbabájukat, természetesen az ő döntésüket is tiszteletben tartják. Az anyaságnak nem fokmérője a táplálás mikéntje, a szoptatás hossza.