A tanévkezdéshez közeledve, augusztusban az Euronics szaküzleteit és webáruházát is megrohamozzák a vásárlók az albérletbe, kollégiumba szánt eszközöket keresve. A legnépszerűbb termékek ilyenkor a tanuláshoz szükséges IT eszközök mellett a mikrohullámú sütők, a vasalók, a vízforralók és szendvicssütők, de a kávéfőzőkre is nagy a kereslet. Az Euronics szakértői szerint azonban nem érdemes addig megvenni minden eszközt, amíg nem ismerjük a leendő lakhely jellemzőit.

Kollégium vagy albérlet?

Attól függően, hogy albérletbe vagy kollégiumba készül költözni a felvételt nyert diák, eltérő elektronikai eszközökre lehet szükség. Számos albérletet bútorozatlanul, illetve nem, vagy csak félig gépesítve adnak ki, a kollégiumi szobák viszont jellemzően felszereltek, és a konyhai vagy fürdőszobai eszközöket is általában közösen használják az épület vagy a szint lakói. Mielőtt nagybevásárlásba kezdünk, mindenképp tájékozódjunk arról, hogy milyen gépek vagy eszközök állnak eleve rendelkezésükre a helyszínen – és albérlet esetén számoljunk nagyobb befektetéssel.

Írott és íratlan kollégiumi szabályok

Kollégiumi beköltözés esetén jóval egyszerűbb a dolgunk, hiszen a hűtőszekrény, a mikrohullámú sütő és a tűzhely már eleve rendelkezésre áll, így már csak a saját szobába szánt kellékekről kell gondoskodnunk. Mivel azonban a kollégiumokban egy szint vagy akár egy egész épület lakói használják ugyanazokat az elektronikai eszközöket, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy azokat valaki nem rendeltetésszerűen alkalmazza, tönkreteszi vagy koszosan hagyja. Éppen ezért érdemes néhány tartalék konyhai eszközzel – serpenyővel, tálalókészlettel – nekiindulni a kollégiumi életnek.

Bár a konyhában sok eszköz megtalálható, rengeteg időt spórolhat meg reggelente a diák, ha van egy saját vízforralója a szobában, hiszen így nem kell a közösségi térben megvárni, amíg felmelegszik a víz a villanyrezsón vagy a gáztűzhelyen. A szobákba szintén érdemes beszerezni egy kávéfőzőt, ami nagyon jó szolgálatot tehet a mindennapokban – egy saját kávéfőzővel mindig biztosak lehetnek abban, hogy friss és tiszta kávét isznak. Az Euronics tapasztalatai szerint a saját „kotyogós” és a filteres megoldások is nagyon keresettek a kollégisták körében.

Tartsuk észben azt is, hogy általában az intézmények házirendje tiltja a szobákban a tűzveszélyes eszközök alkalmazását. Az ilyen készülékek működtetésére rendszerint rendelkezésre állnak a közös használatú konyhák, amik kenyérpirítóval és szendvicssütővel felszereltek, illetve külön mosókonyhában lehetőség van a vasalásra is.

Eszközkisokos az albérlethez

A fürdőszobában hajszárítóra biztosan szükség lesz, de az Euronics szerint a tanévkezdés előtt az egyéb hajápoló eszközök, például a hajvasalók és hajvágó készülékek és borotvák is népszerűek. Szintén sokan keresik ilyenkor az elektromos fogkeféket, amik nagyban megkönnyítik a mindennapos szájápolást.

A lakáspiacon számos olyan albérlet található, amelyek félig, vagy egyáltalán nem gépesítettek – ilyenkor a konyhai kisgépek és fürdőszobai eszközök mellett akár háztartási nagygépek beszerzésére is szükség lehet. A konyhákból jellemzően a főzőlapok és a hűtők hiányoznak – ezekre jó alternatívát jelentenek az elektromos vagy indukciós főzőlapok, illetve a helytakarékos, kisméretű hűtőszekrények. Ha nincs a lakásban mosógép, kisméretű lakásokban nagy könnyebbséget jelenthet a hagyományos gép helyett egy mosó-szárítógép beszerelése, hiszen így nem kell kerülgetni a lakásban a ruhaszárító állványt, és a párás lakás penészedésétől sem kell tartania a lakóknak.

A teljes lakás tisztán tartásában egy állóporszívó jelenthet nagy segítséget, ami nem igényel rendszeres karbantartást.