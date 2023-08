A virágok, a cserjék, a bokrok kiszáradása megelőzhető, ha mulcsozással, talajtakarással gondoskodunk a talaj párologtatási képességének csökkentéséről ‑ olvasható az országos ingatlanos portál cikkében. Erre kiváló a fenyőkéreg vagy a levágott fűnyesedék a növények tövéhez szórva.

Elő az ollóval!

Ha mégiscsak látjuk kerti növényeinken a kiszáradás jeleit, mentsük, ami menthető! Még az egynyári növény is jó eséllyel feljavítható tápoldattal, talajjavítóval, illetve a növény elszáradt részeinek lemetszésével, hiszen a kisebb lombfelülettel a párologtatás is csökkenthető. Jó tudni, hogy az oszlopos tuják tömeges kiszáradását nem a forróság okozza, hanem a díszbogarak. Ezek az apró rovarok a kéreg alatti háncsrész szállítószöveteit támadják meg, rágják el ‑ tudta meg az Ingatlanbazár Pádár Zoltán okleveles kertészmérnök, zöldfelület-gazdálkodási szakmérnöktől.

Ezekkel pótoljunk

Számos egynyári virág egészen a fagyokig szépen mutat a kertben, ilyen például a begónia. Igaz, ez a kedvelt virág a szárazságot nem bírja túl jól, de viszonylag igénytelen. Igénytelen egynyári és évelő még a záporvirág, a kasvirág, a kúpvirág, a pillangóvirág, a vinca, a jégvirág. A kiszáradt egynyári növények balkonnövényekkel, őszi virágokkal pótolhatóak. Az őszi egy- vagy kétnyári ültetésű virágok a kedvelt őszirózsa, illetve a kissé fagyérzékeny krizantémok. Az árvácskákat is ősszel ültethetjük el a tulipánokkal együtt; ezek télen is virágoznak, ha nem éri őket hótakaró. Ültetéskor hangsúlyos a növények igényeihez igazodó ültetés: a talaj, a benapozottság, az öntözhetőség, az árnyéktűrés.

Mutatós talajtakaró növény az orbáncfű félcserje, amely augusztusban is szépen virágzik, kiváló szárazságtűrő, kertészetekben kapható. Ahogy a pozsgásszerű növények is, például a porcsinrózsa-félék, amelyek magról szaporodnak, vagy a kristályvirág. Ezek vastag leveleikben tárolják a vizet, ezért bírják a meleget. Mivel a porcsin kivételével valamennyi évelő növény, fagymentes helyen elültetve jövőre is kihajtanak, virágoznak. A begónia az első mínuszfokoknál megadja magát, olvasható az Ingatlanbazár cikkében; a porcsin is könnyen elfagy, a kristályvirág és a leander mínusz 4-5 Celsius-fokig bírja hideget, a muskátli mínusz 1-2 Celsius-fokig él túl.

Mediterrán évelők

Egyre több olyan évelő, mediterrán cserje kerül a hazai kertekbe, amelyek korábban nem éltek volna meg nálunk. A forró nyarak miatt ma már beválik a kiváló szárazságtűrő füge, a fagymentes közegben kitelelő gránátalma, a naspolya. A kivi fagytól védett helyen télen is jól bírja, szépen terem. A fűszerbabér és a golgotavirág is bírja az enyhébb fagyokat. Viszont a mínusz 10-15 Celsius-fokokat egyik sem éli túl. A fagyok kivételével egész évben telepíthetőek. A citrusféléket a hideg elől vigyük be a házba ‑ tanácsolja az Ingatlanbazár!

Kedvelt mediterrán virág a jó szárazságtűrő, kellemes illatú levendula, amelyet könnyű túlöntözni, ezért sok bokor nem is marad életben a kiskertekben. A levendulát tavasszal metsszük vissza egészen rövidre, majd a virágzás után kevés leveles résszel együtt vágjuk vissza, ezután számíthatunk még egy virágzásra. Ha így járunk el, a következő tavasszal kevesebb lombozat, de sűrűbb elágazás és több virág várható.

Hetente vágjuk

Augusztusban, szeptemberben is fontos a heti fűnyírás. Ha rendszeresen vágjuk, öntözzük a gyepet, akkor a tápanyag-utánpótlásról is gondoskodjunk ‑ figyelmeztet az Ingatlanbazár által megkérdezett szakértő! Utóbbi akkor kimondottan fontos, ha a nyesedéket össze is gyűjtjük a levágott területről, mert ezzel a tápanyagszint is lecsökken. Ne lepődjünk meg, ha például nyaralás miatt csak két hét után toljuk rá megint a fűnyírót: a rövid fű két nap alatt kiszárad, mert a rövidre vágott fűszál sokkot kap a hirtelen kapott melegtől. A gyepnél előnyös a szárazságtűrő fűmagkeverék.

Ahol öntöznek, ott gyom is nő, ezért a gyomirtózás még nyár végén is indokolt, főleg azokon a területeken, ahol rendre a parlagfűvirágzás okoz bosszúságot. Más lehetőség nagyobb telkeken, szántók szélén nem is nagyon akad. Gondozatlan területeken egyre nagyobb divat a virágzó rét magkeverék szórása.