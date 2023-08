– Egyenesen vezetett az útja a papi pályára?

– Dehogyis – mondja Petkó Tamás, szekszárdi plébános. – Apám pap akart lenni, de én nem. Vallásos nevelést kaptam, jártam templomba, hittanra, érdekelt a teológia, de mivel csak úgy vettek volna fel, ha beöltözök, inkább elmentem egy állami középiskolába. Rendes családos emberként képzeltem el a jövőmet.

– S mikor jött a fordulat?

– Később. Az uránbányánál kezdtem dolgozni, mint mechanikai műszerész. Sugárzásmérő műszereket gyártottunk. Két éven keresztül eléggé bányászos, bulizós életet éltem, mígnem eljutottam egy francia kisvárosba, Taizé-be, ahol megtértem.

– Hogyan történt ez? Direkt ezért utazott oda?

– Eszem ágában sem volt. Kalandvágyból mentem. Akkor, 1983-ban még nem egykönnyen jutott ki az ember nyugatra. Tömbházban éltünk Pécsen, és az egyik lakó pap volt, aki megkérdezett, hogy volna-e kedvem velük utazni. Persze, mondtam, de nem a vallási program vonzott, hanem az, hogy a trabantos utunk során, menet- és jövetközben szétnézhetünk Franciaországon kívül Ausztriában, Németországban, Liechtensteinben és Svájcban is. Csakhogy Taizé-ben rádöbbentem arra, hogy ahogy élek, szégyent hozok az egyházra. És más emberként tértem haza.

– Konkrétan mi volt a kiváltó ok vagy esemény?

– Egy pénteki napon részt vettünk a kereszthódolaton a templomban. Odamehettek a fiatalok a kereszthez, letérdelve, kezükkel a vagy homlokukkal megérinthették azt. Ott tudatosult bennem, hogy nem olyan az életvitelem, mint egy hívő emberé, s meg kell változnom. Találkoztam Roger testvérrel is (Roger Schultz), aki megölelt és megáldott. Ő protestáns lelkipásztor volt, a helyi közösség motorja, akit a katolikusok is elfogadtak és tiszteltek. S amikor egy ilyen szent ember foglalkozik velem, imádkozik értem, akkor éreznem kell, hogy most már rajtam a sor, lépnem kell.

– És lépett…

– Igen, itthon elmentem gyónni Bíró László atyához (aki ma püspök), és letettem a bűneimet. Volt egy beszélgetésem a Jóistennel is, még mindig keresve a kibúvókat, felhozva azt is, hogy barátnőm van, de minden problémámra, kérdésemre megkaptam a választ. Papnak kell lennem! Nem volt könnyű, sőt, később, felszentelésem után is jött egy-egy hullámvölgy, de kiálltam a próbákat.

– És a barátnő, hogy viselte a dolgot?

– Viszonylag könnyen elfogadta, hogy szakítanunk kell. A korábbi barátnőim hívők voltak, ő viszont nem.

– Visszatért még Taizé-be?

– Többször vittem fiatalokat, szekszárdi káplánként, s később Magyarszékről, Harkányból, ahol szolgáltam. Miért ne adjam meg másnak is a megtérés ilyen lehetőségét? Nagyon értettem akkoriban a fiatalok nyelvén, voltak ifjúsági csoportjaim, gitároztam, énekeltem, színdarabot adtunk elő és sokfelé utaztunk. Keveset aludtam, masszívan dohányoztam… A pörgésnek sajnos egy infarktus parancsolt megálljt. Kérdezte az orvos amikor délelőtt fél 11-kor bevittek a kórházba, hogy mit ettem, mit ittam aznap. Nyolc kávét és semmi mást.

– Most hatvanéves. Ma is ért még a fiatalok nyelvén?

– Már nem annyira. Ez a 40-50 évnyi korkülönbség már túl soknak tűnik. Hittant szeptembertől már csak a Kolpingban fogok tanítani, más iskolában nem. Illetve itt a plébánián még van két kifutó csoportom. Őket tovább viszem a hátralévő egy évben. A Kolpingban elég sok a nehézsorsú, s ebből adódóan szeretetéhes gyerek. Ott szükség van rám. Nem nevelni kell őket, hanem szeretni, emberszámba venni.

– Hogy lehet megszólítani a mai tinédzsereket?

– A gitározás, éneklés ma már nem olyan menő, mint régen. Valami olyasmi kéne nekik, amit a neten látnak: mobilitás, vagány cuccok, mozgás, filmek, gyors bejátszások, mémek. Nehéz manapság átadni az egyház tanítását, mert az nem menő. Mindenütt azt hallják, hogy az egyház maradi, és nem akarja elfogadni a másságot, az LMBTQ-t, és érthetetlen, hogy miért ragad le a hagyományos (egy férfi, egy nő) családmodell mellett. Úgyhogy nem vagyunk könnyű helyzetben.

– Amúgy se könnyű a helyzetük: kevés a pap, sok a feladat…

– Vannak az ismert lelkipásztori munkák - misézés, keresztelés, esketés, temetés, hitoktatás -, és a plusztennivalók, főleg ünnepek idején. Nemcsak helyben, hanem több környező településen is. A feladatellátásban számíthatok egy káplánra, Molnár Erikre, és a diakónusokra. Kevés a pap, de a hívek száma is csökken. Főleg a covid után lehetett tapasztalni, hogy jóval kevesebben jöttek, mint azelőtt. A 2017-es idekerülésem óta körülbelül egynegyedével csökkent a misére járók száma.

– Akik maradtak, azok megbecsülik. Mit kapott szülinapjára, és mit adhat nekik?

– Nem szeretem, ha ünnepelnek, de néhányan megtalálták a módját, hogy megköszöntsenek. A dunaföldvári hívektől például kaptam hatvan zacskó gumicukrot. Az a kedvencem, bár csínján kell bánnom az édességgel. A Jóistentől viszont egész életemen át kaptam lelki ajándékokat, amit igyekeztem továbbadni. Továbbadni a hitet. Annál nagyobb ajándékot, mint Isten, nem adhatunk egy másik embernek.

