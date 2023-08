Álltam az egyik nagy bevásárlóközpont parkolójában és bámészkodva figyeltem az embereket, miközben a férjem beugrott valami szerszámot venni. Egy nagy sátorra ki volt írva: Akciós dinnye, kilója 120 forint. Szép, nagy, csíkos héjú fajták kínálták magukat. Egy fiatal pár kisgyerekkel ott téblábolt: vegyen vagy ne vegyen. Végül továbbmentek.

A sátortól alig száz méterre egy másik árus, egy kis puttonyos kocsiból árulta a dinnyéjét, de ő darabonként ezer forintot kért érte. A fiatal pár ott is megállt, végül kiválasztottak egy olyan hétkilós formát, és elégedetten távoztak. A férfi még meg is jegyezte a feleségének, hogy egy nagy dinnyéért ez nem is rossz ár.

Elképedve hallgattam. Ha vette volna magának a fáradságot, akkor kiszámolhatta volna még a vásárlás előtt, egy hétkilós dinnye 120 forintjával 840 forint, azért az ezer forintért másfél kilóval nagyobbat is kaphatott volna.

De az eset nem volt egyedi, mert a puttonyos kocsiból ha lassan is, de fogyott a dinnye. Lékelni és számolni nem kellett, ezer forint egy darab. Vitték. Talán vacsora után, amikor a lehűtött, remélhetőleg jó ízű dinnyét eszegették, csak eszébe jutott a családból valakinek, milyen nagy üzletet csináltak.