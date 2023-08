A paksi önkormányzat tájékoztatása szerint Kunfalvi Mártonné Juci néni tősgyökeres paksi családban látta meg a napvilágot 1933. augusztus nyolcadikán. Szüleivel egy ideig Csámpán laktak, ahol édesapja italmérést üzemeltetett. Később Paksra költöztek, a Tolnai út 16. szám alatt volt a régi házuk. Nyolcan voltak testvérek, négy fiú és négy lány, akikből Juci nénin kívül egy húga él Dunaújvárosban, és egy öccse lakik Hőgyészen.

A református elemi iskolába járt, ebből az időből jól emlékszik Bálint Bulcsú és Inotai Imre tanítókra. Juci néni leghosszabb ideig a paksi Konzervgyárban dolgozott, ahová 1951-től került. A gyárban ő is tagja volt női tűzoltó-testületnek, akik lelkes gyakorlataik bizonyságaként jól szerepeltek a megyei tűzoltóversenyeken is. Kunfalvi Mártonhoz 1956-ban ment férjhez, a férjével 1960-ra építették fel Vásár utcai házukat.

Marci bácsi traktoros volt a Biritói Állami Gazdaságban, de dolgozott a vízműnél és a tanácsnál is. Két gyermekük született, Judit és Márton. Nyugdíjas éveikben is szőlőt műveltek, disznót neveltek, kis présházuk is volt a Sárgödör téren. Juci néni öt éve már, hogy megözvegyült.

Tévézni szokott, újságot olvas, egészsége jó, rendben tartja a házat, de a járás már nehezére esik, ezért családja gyakran látogatja, segítik a főzésben, bevásárlásban. Négy unokája és hét dédunokája aranyozza be életét. A hosszú élet titka a dolgos élet és a jó gének, mert több testvére is megélte a nyolcvan-kilencven évet.