Nagy veszélyt jelent az apró, védett állatokra a közelgő avarégetési időszak is. Jóllehet tavasszal van a fő szaporodási időszak a sünök életében, most is tanácsos figyelmet fordítani rájuk Molnár Marcell, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári helyi csoportjának elnöke szerint. Kártevőpusztítóként a sünök az ember számára is hasznos jószágok.

Sok rovart, lótücsköt, pajort, sőt bizonyos esetekben egeret is elfogyasztanak. Néhány tévhit is kering azonban a sünökkel kapcsolatban, ilyen például az, hogy szívesen elfogyasztják a tejet vagy az almát. – Ha az almafa alatt találkozunk sünnel, az nem azért van, mert az almát keresik, hanem a gyümölcs által vonzott rovarokra vadásznak – tette hozzá Molnár Marcell.

A teljes cikket a Sonline.hu oldalon találja.