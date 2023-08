Sokszor a gyermek akarata dönt és a virágos, mesefigurás vagy dínós táska kerül a kosárba, amelynek lehet, hogy kevésbé kényelmes és egészséges a viselete, mint az anatómiai iskolatáskának. Szerencsére az ergonomikus táskák között is sok a mutatós darab, amik kényelmesek is, így biztosan megtaláljuk a megfelelő példányt.

Ha pedig bútort és széket választunk, akkor is a gyermek mérete legyen a döntő annak érdekében, hogy ülés közben fel tudja venni a helyes testtartást. Mivel a gyermek nagyon sok időt tölt az iskolapadban és otthon a tanulással, valamint, ha nincs lehetőség arra, hogy az iskolában hagyja a könyveket, minden nap viszi magával a felszerelését, így, a megfelelő táska és szék választásával nagyon sokat tehetünk a gerincbetegségek kialakulása ellen – mondta Dr. Márkus István, a Budai Egészségközpont gerincgyógyász, gerincsebész szakorvosa.

Milyen a jó iskolatáska?

• Fontos, hogy a telepakolt táska súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10-12 százalékát, ezért minél könnyebb anyagból készült, annál jobb.

• Az ideális iskolatáskának két vállpántja van, így mindkét vállat egyforma mértékben terheljük, ezáltal pedig elkerülhető a gerinc féloldalas terhelése. Fontos, hogy a pánt ne szorítsa a gyermek vállát és széles, párnázott legyen.

• A merevített, párnázott hátrész nemcsak a tartást segíti, de kényelmesebbé is teszik a súly viselését.

• Előnyös, ha van derékpánt is a hátizsákon, a súly így a medencecsontra nehezedik, leveszi a vállakról a terhelést.

• A táska mérete is döntő: ne érjen túl a tarkón, a csípőtől egy kicsivel magasabban helyezkedjen el - így nem ütődik minden lépéskor a deréknak -, és ne legyen szélesebb a gyermeknél.

Hogyan válasszunk íróasztalt és széket?

Nem is gondolnánk, hogy a jó széknek milyen fontos szerepe van a helyes testtartás biztosításában és kialakításában. Ráadásul az sem mindegy, hogy hogyan ülünk a széken.

Akkor jó a szék, ha:

• a szék magassága és az ülőfelület hosszúsága lehetővé teszi, hogy a gyermek egész a széktámláig hátra tudjon csúszni, miközben a talpa a földön marad,

• a szék támlája író és figyelő helyzetben is a medencecsont tetejét és a derekat támasztja,

• a támla nem túl hosszú, így nem akadályozza a lapockák és a hát felső részének elhelyezkedését,

• az ülés nem túl puha és az üléslap nem szorítja a gyermek térdhajlatát, amely akadályozhatná a vérkeringést.

Hogyan üljön helyesen a gyermek?

• A fenekével csússzon hátra, amennyire csak lehet.

• Támassza a szék támlájának a derekát. Ha szükséges, tegyünk a dereka mögé kispárnát, de az ülőlapra helyezhető ékpárna is sokat segíthet abban, hogy még jobb legyen a tartása.

• A lábát támassza a földre. Ha a gyermekünk túl kicsi a szék magasságához képest, akkor dobozra is teheti a lábát. A fontos, hogy a láb támaszkodjon, így nem terheljük a derekat.

A prevenciónak nagy szerepe van, így a fentiek mellett nagyon fontos a rendszeres testmozgás, hogy erős és nyújtható legyen az izomzatunk, amely a gerincünket ideális testhelyzetben tartja. A mozgással elkerülhetők és javíthatók a tartáshibák, valamint az esetleges túlerőltetéssel járó gerincízületi fájdalmak. A rendszeres sport segít az állóképességünk erősítésében, fokozza erőnlétünket, és a testünk ellenálló képességét. Ráadásul javítja az agyunk működését, így pozitív hatással lehet gyermekünk tanulási képességére is – tette hozzá a szakorvos.